Що буде, якщо розтануть усі льодовики на Землі

Льодовики покривають близько 10% суші на Землі. У них сконцентровано до 70% запасів прісної води. Що чекає на Землю, якщо льодовики розтануть і вся вода потрапить до світового океану?

Льодовики тануть постійно. Від них регулярно відпадають гігантські шматки, які ми звемо айсбергами. Враховуючи постійний ріст середньої температури, на повне розтоплення усіх льодовиків слід чекати тисячоліття. Та якби вся вода з них потрапила до світового океану, нас би чекала катастрофа.

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Круїзний лайнер Seabourn Quest під час тура до Антарктиди / Фото Best HQ Wallpapers

Наскільки підніметься рівень води у світовому океані

Вчені Каліфорнійського університету в Ірвайні підрахували, що якщо розтануть льодовики Гренландії, то рівень океану підніметься 7,4 метра. Якщо розтане лише льодовики Антарктиди, то рівень води зросте на 58 метрів. Якщо розтануть всі льодовики, то вода підніметься на більше ніж 65 метрів.

Що чекає на людство після танення льодовиків

Затоплення

Після підняття рівня води під водою опиняться прибережні міста та цілі острови. До 40% населення людства прямо постраждає від цього, адже вони живуть близько до берега на висоті до 70 метрів над рівнем моря.

Ті 60% населення планети, які живуть далі від узбережжя відчують на собі всі тяжби, які прийдуть разом з переселенням людей від узбережжя вглиб суші.

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"Монумент Йонагуні" можливо колись було містом, яке поглинули води Тихого океану / Фото Content.onliner

Забруднення ґрунтових вод

Після такого значного підняття рівня океану солена вода почне активно просочуватися в ґрунтові води. Можна жити далеко від узбережжя та виявити, що вода у вас під ногами однаково не придатна для вживання.

Екологічна катастрофа

Зниження солоності океану призведе до вимирання деяких видів риб. Це може призвести до ланцюгової реакції та глобальної екологічної катастрофи як в океанічній екосистемі, так і у всіх інших.

Якщо солоність океанічної води знизиться, то у ґрунтових водах вона збільшиться. Це призведе до збільшення площі засолених ґрунтів та неможливості орошати поля соленою ґрунтовою водою та вирощувати більшість харчових культур на цій землі.

Окрім того, в льодовиках за роки існування могли накопичитись токсини, які після танення потраплять в ґрунтові води.

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Солончак на острові Джарилгач / Фото Wikipedia

Зміни клімату

В додаток до екологічних та соціальних катастроф почнуться зміни клімату.

Зменшення солоності океану призведе до сповільнення та зупинки течій. Наприклад, припинить своє існування течія Гольфстрім, яка нагріває повітря в районі Північної Європи. Фактично, в Європу прийде малий льодовиковий період.

Тривалість доби збільшиться

Це, певно, найбільш невинне лихо, яка на нас чекатиме.

Коли льодовики розтануть, то вода внаслідок обертання Землі довкола власної осі "відтягнеться" від осі обертання біля полюсів до екватора. Через це Земля може сповільнити швидкість обертання і доба стане довшою на 10-20 секунд.