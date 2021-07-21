Щоб упасти на Сонці з кілометрової висоти, м'ячу потрібно 2,7 секунди. Для Землі цей час складає 14,3 секунди.

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Скільки падає м'яч

Особливу увагу звертають на швидкість падіння м'яча на планети-гіганти: за 13,8 секунди м'яч долітає до Сатурна і за 15 секунд — до Урану.

Дивно бачити, як великі планети мають тяжіння на поверхні, порівнянне з тяжінням менших за розміром небесних тіл. Наприклад, Уран тягне м'яч вниз повільніше, ніж Земля! Чому? Тому що низька середня щільність Урану знижує поверхневу гравітацію. Точно так само Марс майже вдвічі перевищує масу Меркурія, але поверхнева гравітація насправді практично така ж... це вказує на те, що Меркурій набагато щільніший, ніж Марс,

— пояснює О'донохью.

Швидкість падіння м'яча на планети: відео

Церера виявилася найгіршим місцем для гри в м'яч: на 1 кілометр тут м'ячу потрібно 84,3 секунди.

О'донохью відомий своїми захопливими анімаціями: наприклад, раніше він показував обертання кілець Сатурна.