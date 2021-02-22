WhatsApp розповіла, що буде, якщо не прийняти її нові правила конфіденційності

Нещодавно WhatsApp повідомила, що 15 травня все ж введе без змін нові правила конфіденційності, які викликали обурення користувачів. До того вона буде інформувати про зміни політики. Тепер же стало відомо, що станеться з тими користувачами, які не приймуть умови після 15 травня.

В електронному листі до одного з торгових партнерів, який потрапив у руки журналістів TechCrunch, компанія повідомила, що буде ненав'язливо просити користувачів погодитися з новими умовами, щоб ті могли користуватися повною функціональністю WhatsApp після 15 травня.

Цікаво WhatsApp все ж впровадить нову політику конфіденційності без змін, попри негативну реакцію

Що трапиться у разі відмови

Якщо користувачі не приймуть умови, вони протягом "короткого проміжку часу" зможуть як і раніше отримувати дзвінки та повідомлення, але при цьому не зможуть читати та відправляти повідомлення з програми. Коли журналісти зв'язалися з WhatsApp, представники останньої підтвердили цю інформацію.

"Короткий проміжок часу" триватиме кілька тижнів. Надалі у користувачів буде ще 120 днів на прийняття рішення, адже згідно з умовами месенджера саме через такий проміжок часу неактивні облікові записи зазвичай видаляються з платформи.

Оновлена політика дозволить Facebook активніше співпрацювати з бізнесом через WhatsApp. Вона може призвести до того, що взаємодія з різними компаніями через месенджер буде впливати на рекламу, яка показується на Facebook.