Що буде, якщо ми підірвемо астероїд: дослідження

Сценарій фільму "Армагедон" не видається вже таким фантастичним, адже Земля регулярно піддається бомбардуванню космічними об'єктами. Астероїдів та комет у космосі десятки та сотні мільйонів. І тисячі з них несуть потенційну загрозу для планети для людства. То ж як запобігти космічній загрозі? Науковці знайшли відповідь.

Місія NASA DART має на меті зіткнути космічний апарат з астероїдом і подивитися, як сильно це вплине на орбіту цілі. Та наукова команда з Університету Джона Гопкінса, США, вирішила влаштувати свій "Армагедон" та розрахувала, що буде з астероїдом, якщо за кілька метрів від нього підірвати ядерну бомбу, потужністю 1 мегатонна. Виявилося, що це доволі перспективний метод запобігання зіткненню.

Читайте за темою NАSA планує перевірити здатність Землі захиститися від астероїда

Комп'ютерна симуляція ядерного вибуху коло астероїда: дивитись відео

Розрахунки вчених та ядерна бомба біля астероїда

Науковці використали дані про астероїд Бенну, які були здобуті в рамках польоту автоматичної міжпланетної станції Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx).

Науковці влаштували комп'ютерну симуляцію, відобразивши ситуацію підриву ядерного заряду біля поверхні астероїда, який формою ідентичний астероїду Бенну, але має діаметр 100 метрів (Бенну має діаметр 560 метрів). В ході симуляції розглядалися різні орбіти та час між підривом та зіткненням із Землею.

Читайте за темою Вчені виявили рій астероїдів, які можуть становити небезпеку для Землі

Результати дослідження

Підірвавши ядерну бомбу всього за два місяці до зіткнення астероїда із Землею, можна у понад тисячу разів знизити масу матеріалу, який вріжеться в Землю. Простіше кажучи, астероїд просто розлетиться на шматки й більша їх частина пролетить повз Землю.

Цей результат ідентичний і для космічних тіл з діаметром понад 100 метрів. Проте зі збільшенням розміру, очікувано, зменшується й ефективність вибуху. Але потужність ядерної бомби теж можна збільшити.

Та, звісно, що вибухи – це не панацея. Їх доцільно використовувати, якщо небезпечний астероїд виявлений за кілька місяців до зіткнення. А от відхилити траєкторію польоту астероїда зіткненням – це перспективніше, але потребує великого запасу у часі.

Річ у тім, що ядерний вибух розірве астероїд, породивши велетенську хмару з уламків, які продовжать рухатися приблизно тією ж самою орбітою. Відповідно, це становить небезпеку для усього навколоземного простору, для супутників та для людей на орбіті, адже регулярно Земля буде перетинати цю хмару з каменів різних розмірів. Саме тому ядерний удар – це крайній метод.