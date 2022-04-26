Що буде з Twitter після покупки соцмережі Ілоном Маском

Угода Ілона Маска щодо покупки Twitter ще має бути схвалена акціонерами та регуляторами, перш ніж буде офіційно закритою. Однак після її закриття, Twitter таки стане приватною компанією і на нього чекають чималі зміни.

Реакція засновника Twitter Джека Дорсі

Майже одразу після оголошення інформації про покупку соцмережі Twitter Ілоном Маском, співзасновник мікроблогу Джек Дорсі відреагував на подію. Він виступив зі словами підтримки на адресу глави Tesla та SpaceX. На його думку, Маск є тією людиною, яка може вирішити проблеми Twitter, що накопичувалися роками.

Не пропустіть Ілон Маск таки купив Twitter: після закриття угоди компанія стане приватною

Дорсі у своєму твітері висловив глибоке задоволення здатністю соціальної мережі обслуговувати потреби суспільства в комунікації. Також співзасновник Twitter схвалив прагнення Маска створити платформу, якій максимально довіряють і забезпечує максимальне охоплення аудиторії.

В принципі, я вважаю, що ніхто не має бути власником Twitter. Платформа має бути суспільним благом на рівні протоколу, а не компанією. Втім, Ілон Маск є єдиною людиною, яка здатна вирішити проблему становлення Twitter як компанії, яка викликає у мене довіру,

– зізнався Джек Дорсі.

Він також додав, що раніше Twitter належав Уолл-стріт і своїй рекламній бізнес-моделі, і відчуження компанії від інвесторів є першим кроком у правильному напрямку. Принагідно Дорсі висловив вдячність генеральному директору Парагу Агравалу, який сприяв Маску "у виведенні компанії з неможливої ​​ситуації".

Нагадаємо, що Ілон Маск домовився з радою директорів Twitter про покупку компанії за 44 мільярди доларів.

Як розвиватиметься компанія надалі

Наразі навіть керівництво Twitter, як стверджує Reuters, не має уявлення про напрямок розвитку платформи після переходу під контроль Ілона Маска. Генеральний директор Параг Агравал на зустрічі зі співробітниками Twitter спробував відповісти на найчастіші питання про майбутнє компанії після завершення угоди з Ілоном Маском.

Глава Twitter на своєму виступі перед співробітниками компанії також запевнив їх, що до завершення угоди з Маском робота продовжиться у звичному режимі, а скорочення штату взагалі не плануються. У майбутнього власника компанії буде можливість виступити на сесії питань та відповідей, яка незабаром буде організована.

Цікаво, що одним із гострих питань стало повернення на платформу колишнього президента США Дональда Трампа, якому після січневих подій 2021 року з масовими протестами у столиці країни було довічно заборонено доступ до улюбленої соціальної мережі. Питання щодо повернення Трампа на сторінки Twitter Параг Агравал порадив адресувати Ілону Маску у рамках майбутнього заходу.

Перший коментар Ілона Маска

Якщо чинного генерального директора компанії буде звільнено протягом 12 місяців після переходу Twitter під контроль Маска, то йому буде виплачено близько 42 мільйонів доларів компенсації, що приблизно відповідає річному доходу керівника компанії.

Майбутній власник соцмережі після оголошення про придбання компанії Twitter так прокоментував ситуацію:

Свобода слова – це наріжний камінь демократії, а Twitter – цифровий майданчик, де обговорюються теми, які є життєво важливими для майбутнього людства. Я хочу зробити Twitter ще кращим – зокрема, завдяки новим функціям та відкритті публічного доступу до алгоритмів, аби завоювати довіру користувачів, позбутися спам-ботів та підтвердити акаунти кожної живої людини. Twitter має величезний потенціал, і я згоряю від нетерпіння розпочати роботу з компанією та спільнотою користувачів, щоб розкрити його.

Ще раніше Маск зазначав, що якби мав право вирішувати, то змінив би форму власності з публічної на приватну і саме цього варто очікувати першим після офіційного оголошення про закриття угоди.

Маску не подобається ситуація з модерацією контенту та публікацій на платформі і не лише це. Twitter в останні роки отримав чимало критики через низку неоднозначних, на перший погляд, кроків.

За бан Трампа компанію досі критикують не лише члени Республіканської партії, а й консервативно налаштовані користувачі. На їхню думку, блокування облікового запису колишнього президента США суперечить Конституції країни.

Тож зараз щодо майбутнього Twitter можна робити лише припущення. З впевненістю можна лише стверджувати, що на платформу чекає низка змін – чи будуть вони позитивні, покаже лише час.