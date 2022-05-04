IT Research Resilience проведуть за верифікованою протягом шести років методологією та адаптованою на час війни. У межах проєкту проведуть опитування щонайменше 6000 представників ІТ-галузі.

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Як зазначають в ІТ Кластері, через вторгнення Росії приблизно 70-80% представників ІТ-індустрії України перемістились із небезпечних областей до західних регіонів. Відтак, досліджуючи ці області, можна отримати актуальну картинку щодо стану ІТ-сфери після 24 лютого.

У 2021 році у межах проєкту IT Research Кластер вперше дослідив технологічну сферу Івано-Франківська. Тепер проєкт націлений на грунтовний аналіз ІТ-індустрії під час війни.

Результати IT Research Resilience сформують у звіт, який міститиме інформацію, зокрема про:

те, як війна змінює ландшафт ІТ-ринку та аналіз де в Україні потенційно можуть з’явитися нові тех-хаби;

репрезентативні дані про міграційні настрої та плани IT-працівників, зважаючи на кілька можливих сценаріїв завершення війни: чи залишаться вони в Україні, чи готові повертатися до своїх міст або ж готуються до виїзду за кордон;

соціально-демографічний профіль спеціалістів, який серед іншого, дозволить простежити як війна вплинула на рівень доходів;

як трансформувалася структура компаній за розміром людського капіталу під час війни;

зміни, які відбулися на ринку праці після 24 лютого та що його чекає у майбутньому;

тимчасовий економічний ефект у регіонах, куди під час або на час війни переїхали ІТ-спеціалісти.

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Як зазначають в ІТ Кластері, особливістю IT Research Resilience є залучення футурологів та команди аналітиків, економістів і експертів галузі. На основі результатів дослідження вони підготують аналітичний прогноз для ІТ-індустрії України з урахуванням різних сценаріїв розвитку подій.

В ІТ Кластері наголошують, що думати про те, як все буде після перемоги треба вже зараз. Саме розуміння того, як може виглядати ІТ-ринок, які плани в компаній та працівників, однозначно полегшить адаптацію сфери до нових реалій. Також це дозволить, зокрема органам влади, побудувати стратегію роботи під час та після війни.

Якщо ви представник ІТ-індустрії, долучіться до дослідження IT Research Resilience та пройдіть опитування за посиланням.