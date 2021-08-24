В щелепах тиранозаврів були рецептори, які робили їх ще кращими хижаками

Серед тисяч відкритих динозаврів, які жили в різні вікові проміжки, найвідомішим є великий та могутній тиранозавр. Він був одним з найбільших хижих динозаврів усіх часів. Немов цього мало, у нього знайшли ще одну "принаду" – рецепторі в пащі, які робили його ще кращим хижаком.

Ретельно вивчивши черепи велетенських тварин, вчені виявили, що паща тиранозаврів була "всіяна" нервовими закінченнями, які допомагали тиранозавру виживати у жорстокому світі. Завдяки їм динозавр міг краще виявляти та споживати їжу.

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Комп'ютерна модель розподілення нервових закінчень / Фото Phys.org

Мисливець крейдового періоду

Напротивагу розповсюдженій думці тиранозаври ніколи не жили в часи юрського періоду. Їх час – це кінець крейдового періоду (70 – 66 мільйонів років тому).

Палеонтологи взяли щелепи тиранозавра, щоб провести їм комп'ютерну томографію. Результати порівняли зі щелепами інших динозаврів та сучасних крокодилів.

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Виявилося, що нервово-судинний канал хижака мав дуже складні відгалуження. Така складність у розподіленні судин зустрічається у сучасних крокодилів та деяких птахів, які використовують дзьоб для пошуку їжі. Це свідчить, говорять вчені, про тактильну чутливість зубів, що робило б нижню щелепу тиранозавра важливим органом чуття.

Це ставить під сумнів думку про те, що тиранозавр кусав все, що бачив. Ймовірно, висока чутливість давала змогу хижаку розрізняти різноманітні частини здобичі й оминати, наприклад, кістки. Хоча сила укусу дозволяла тиранозавру розтрощити їх.

Тому виявляється, нижня щелепа тиранозаврів – це був своєрідний чутливий датчик, який допомагав їм полювати та вживати їжу більш вибірково.