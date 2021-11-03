17-річний хлопець за новою схемою створив фейкову "Дію"

Не встиг влягтися шум довкола фейкової "Дії", яка дозволяла підробити паспорт для купівлі алкоголю неповнолітніми та сертифікат про вакцинацію, як з'явилась інформація про подібний випадок. Винахіднику лише 17 років.

Як повідомили у Департаменті комунікації МВС України, 17-річний хлопець не просто підробив додаток, а й створив найбільший канал його розповсюдження. Ситуацію коментував голова Нацполіції Ігор Клименко.

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Що відомо

Через чати можна було:

за 200 гривень отримати доступ до фейкової "Дії",

300 гривень коштувало оформлення підробленого сертифіката про вакцинацію від COVID-19,

за 100 грн пропонували фальшиве посвідчення водія.

На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, було підписано понад 20 тисяч осіб,

– каже Ігор Клименко.

Система працювала за новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, який генерував вебсторінку, що імітувала "Дію". Там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, платформа видавала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

Визнаю, це чудова робота юного хакера. І навіть наша публікація виглядає як своєрідна реклама його навичок. Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання,

– додав голова Нацполіції.