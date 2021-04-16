2021-й проти напівпровідників: ще одна аварія загрожує посилити дефіцит автомобільних чипів

На заводі TSMC сталося екстрене відключення електрики. Компанія понесе значні збитки. Імовірно, це посилить дефіцит автомобільних чипів.

Останнім часом одна за одною сиплються новини про різноманітні катаклізми, які щоразу погіршують ситуацію на ринку напівпровідникової продукції. Крім, власне, коронавірусу, індустрія страждала через тайфуни, повені та землетруси на Тайвані, тепер — через нестачу води. Пізніше зупинилась робота фабрики Samsung у Техасі внаслідок сильних морозів, які призвели до проблем з енергопостачанням. І ось нова біда: завод компанії TSMC 14 квітня залишився на кілька годин без електрики.

Цікаво Microsoft видалить Часову шкалу з Windows 10

Що сталося

TSMC є найбільшим контрактним виробником напівпровідників. Незважаючи на те, що збій був короткочасним і система аварійного живлення забезпечувала енергією виробництво більшу частину часу, очікується, що інцидент все ж негативно позначиться на виробництві та виручці компанії.

Наразі відомо про те, що відключення електроенергії сталося через обрив підземного силового кабелю під час будівельних робіт, що проходили поблизу заводу TSMC. Аварія відбулася в першій половині дня, а відновити енергопостачання вдалося приблизно о 19:30 за місцевим часом. Система резервного живлення включилася практично відразу після падіння напруги, але простою уникнути не вдалося.

Якими будуть наслідки

На думку фахівців, TSMC буде потрібно від двох до семи днів, щоб відкалібрувати обладнання і повернутися до колишніх темпів виробництва продукції.

Завод Fab-14A P7, про який йде мова, виготовляє чипи за технологічними процесами 40, 45, 65 і 95 нанометрів. Такі мікросхеми використовують в автомобільній промисловості.

За оцінками DigiTimes, збиток від цього інциденту складе від 28 до 35 мільйонів доларів. Імовірно, збитки покриє страховка. Компанія в результаті не постраждає, але наслідки торкнуться її клієнтів, які і без того страждають від дефіциту чипів.