Ще один продукт Google перестав працювати в Росії
Джерело:телеграм-канал FEDOROV
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про те, що підписка Google One перестала працювати в Росії. Хвилі скасування вже прокотилися країною.
Росіяни вже жаліються на те, що їм почали надходити листи з інформацією про скасування підписки на продукт. Таким чином ще один сервіс компанії більше не працює в країні, яка розпочала масштабну війну в Україні.
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Що таке Google One
Підписка Google One запрацювала нещодавно і з її допомогою можна отримати доступ до розширеного хмарного сховища від пошуковика. Передбачено кілька опцій для користувачів Google Drive, Gmail та Фото:
- 100 ГБ,
- 200 ГБ,
- 2 ТБ.
До речі, підписка на Google One працює в Україні і ціни на неї виглядають так: