Ще один продукт Google перестав працювати в Росії

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про те, що підписка Google One перестала працювати в Росії. Хвилі скасування вже прокотилися країною.

Росіяни вже жаліються на те, що їм почали надходити листи з інформацією про скасування підписки на продукт. Таким чином ще один сервіс компанії більше не працює в країні, яка розпочала масштабну війну в Україні.

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Що таке Google One

Підписка Google One запрацювала нещодавно і з її допомогою можна отримати доступ до розширеного хмарного сховища від пошуковика. Передбачено кілька опцій для користувачів Google Drive, Gmail та Фото:

100 ГБ,

200 ГБ,

2 ТБ.

До речі, підписка на Google One працює в Україні і ціни на неї виглядають так:



Ціни на підписку Google One в Україні / Скриншот