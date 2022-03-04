Ще дві дуже важливі для промисловості компанії пішли з Росії – Autodesk та Netscout

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі про припинення роботи компаній Autodesk та Netscout на території країни-окупанта.

Autodesk – американська транснаціональна корпорація. Вона є найбільшим у світі постачальником програмного забезпечення для промислового і цивільного будівництва, машинобудування, ринку засобів інформації та розваг.

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Що відомо

Autodesk розробляє рішення для:

архітекторів,

інженерів,

конструкторів.

Програми компанії дозволяють створювати цифрові моделі та візуалізації; проводити моделювання та аналіз поведінки конструкцій на ранніх стадіях їх проєктування і навіть випробувати створений проєкт.

Софтом Autodesk наразі користується понад 9 мільйонів користувачів по всьому світу. Тепер серед них не буде російських компаній.

NETSCOUT є постачальником продуктів управління продуктивністю додатків і мережевих продуктів. Одним з найголовніших її продуктів є Arbor — рішення для захисту від DDoS атак. Це зробить деякі підприємства, а то й цілі галузі вразливими для стороннього втручання.