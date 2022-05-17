Уряд Росії опублікував постанову зі спрощеними вимогами до сертифікації легкових автомобілів. Це стало можливим, оскільки у виробників більше немає доступу до деяких систем.

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Що відомо

Нові правила дозволяють виробникам не встановлювати системи, до яких у них немає доступу через санкції або дефіцит чипів.

Дозволено випуск нових автомобілів без ABS (антиблокувальної системи). Це система активної безпеки, що запобігає блокуванню коліс транспортного засобу при гальмуванні. Основне призначення – забезпечення оптимальної гальмівної ефективності (мінімального гальмівного шляху) при збереженні стійкості й керованості автомобіля. АБС є складною електронною системою гальмування, яка може бути основою антибуксувальної системи, системи електронного контролю стійкості, а також системи допомоги при екстреному гальмуванні. Встановлюється на легкових і вантажних автомобілях, мотоциклах, причепах, а також на колісному шасі літаків.

(антиблокувальної системи). Це система активної безпеки, що запобігає блокуванню коліс транспортного засобу при гальмуванні. Основне призначення – забезпечення оптимальної гальмівної ефективності (мінімального гальмівного шляху) при збереженні стійкості й керованості автомобіля. АБС є складною електронною системою гальмування, яка може бути основою антибуксувальної системи, системи електронного контролю стійкості, а також системи допомоги при екстреному гальмуванні. Встановлюється на легкових і вантажних автомобілях, мотоциклах, причепах, а також на колісному шасі літаків. Крім того, не обов'язковими стали й ESP (системи контролю стійкості автомобіля). Це активна система безпеки автомобіля, що дозволяє запобігти заносу за допомогою комп'ютерного управління моментами сили колеса (одночасно одного чи декількох). Експерти називають систему ЕКС найважливішим винаходом у сфері автомобільної безпеки після ременів безпеки. Вона забезпечує водієві кращий контроль за поведінкою транспортного засобу, стежачи за тим, щоб він переміщався у тому ж напрямку, куди повертають кермо. З технічної точки зору систему ЕКС можна розглядати як розширений варіант антиблокувальної системи гальм.

(системи контролю стійкості автомобіля). Це активна система безпеки автомобіля, що дозволяє запобігти заносу за допомогою комп'ютерного управління моментами сили колеса (одночасно одного чи декількох). Експерти називають систему ЕКС найважливішим винаходом у сфері автомобільної безпеки після ременів безпеки. Вона забезпечує водієві кращий контроль за поведінкою транспортного засобу, стежачи за тим, щоб він переміщався у тому ж напрямку, куди повертають кермо. З технічної точки зору систему ЕКС можна розглядати як розширений варіант антиблокувальної системи гальм. Екстрене оповіщення "ЕРА-ГЛОНАСС" може автоматично не спрацьовувати після аварії.

може автоматично не спрацьовувати після аварії. Необов'язковою стала установка подушок безпеки та натягувачів ременів безпеки. Останні є пристроями, які в разі ДТП встигають потягнути ремінь безпеки, заблокувавши храповий механізм ще до того, як людина, пристебнутий ременем почне рух.

Також тепер діють всі екологічні стандарти — від "Євро-0" до "Євро-5". Це дозволяє випускати автомобілі з рівнем вихлопів за нормативами 1988 року.

Постанова діятиме до 1 лютого 2023 року.