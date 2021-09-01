Як пише джерело, п'ятьом грабіжникам по 15 років, а шостий тільки нещодавно відсвяткував 14-й день народження. Серед них є й одна дівчина.

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Що сталося

Свій план діти втілили в життя 30 серпня о 2:16 ночі.

Спочатку вони розбили скляні двері одного з фірмових магазинів Xiaomi на комерційній площі Жуйцзін в районі Сяминь, що у Китаї.

Вдершись всередину, винесли десятки смартфонів і планшетів.

На всю "операцію" витратили менше 30 секунд.

Момент пограбування зафіксували камери спостереження.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліцейського відділку Ляньцянь. На місце злочину відправилась бригада карного розшуку. Об'єкт негайно заблокували та організували пошук злочинців.

Усіх шістьох знайшли й доставили до відділку о пів на першу ночі 31 серпня – майже через добу. Викрадені товари повернули в магазин. Серед них було 25 смартфонів, 2 планшети, 2 ноутбуки та інше.

Як пише джерело, один з грабіжників заради наживи навіть приїхав з іншого міста.

Нагадаємо, нещодавно шахраї за допомогою соціальної інженерії змогли обманути держслужбовців американського містечка Пітерборо. "Прибуток" злочинців склав 2,3 мільйона доларів.

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