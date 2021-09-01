Як пише джерело, п'ятьом грабіжникам по 15 років, а шостий тільки нещодавно відсвяткував 14-й день народження. Серед них є й одна дівчина.
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Що сталося
- Свій план діти втілили в життя 30 серпня о 2:16 ночі.
- Спочатку вони розбили скляні двері одного з фірмових магазинів Xiaomi на комерційній площі Жуйцзін в районі Сяминь, що у Китаї.
- Вдершись всередину, винесли десятки смартфонів і планшетів.
- На всю "операцію" витратили менше 30 секунд.
- Момент пограбування зафіксували камери спостереження.
Повідомлення про інцидент надійшло до поліцейського відділку Ляньцянь. На місце злочину відправилась бригада карного розшуку. Об'єкт негайно заблокували та організували пошук злочинців.
Усіх шістьох знайшли й доставили до відділку о пів на першу ночі 31 серпня – майже через добу. Викрадені товари повернули в магазин. Серед них було 25 смартфонів, 2 планшети, 2 ноутбуки та інше.
Як пише джерело, один з грабіжників заради наживи навіть приїхав з іншого міста.
Нагадаємо, нещодавно шахраї за допомогою соціальної інженерії змогли обманути держслужбовців американського містечка Пітерборо. "Прибуток" злочинців склав 2,3 мільйона доларів.