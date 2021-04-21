Протест проти Tesla: на Шанхайській міжнародній виставці влаштували акцію

Власниці електромобілів Tesla влаштували акцію протесту на Шанхайській міжнародній виставці. Вони заявляють про смертельно небезпечну гальмівну систему.

Дві власниці Tesla влаштували акцію протесту з приводу, на їхню думку, смертельно небезпечної гальмівної системи. Відбулося все біля стенду Tesla на Шанхайській Міжнародній виставці автомобілів і автомобільних технологій, яка проходить цього тижня.

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Чому автомобілі Tesla викликали невдоволення

Судячи з розповідей очевидців, протестувальниці висловлювали невдоволення низькою якістю куплених ними автомобілів Tesla.

Одна жінка вилізла на дах виставкового автомобіля Tesla і почала розповідати про те, що гальмівна система її автомобіля виявилася ненадійною і що Tesla підвела її. Незабаром охоронці зняли її з автомобіля. Обидві жінки були одягнені в білі футболки з написом "несправність гальмівної системи Tesla" і логотипом самої компанії-виробника електромобілів.

Як відбувався протест: відео

У поліції повідомили, що жінку доставили в місцевий відділок для допиту. Стенд Tesla пізніше оточили десятеро охоронців.

Інцидент є не першим протестом проти несправних деталей автомобіля Tesla, особливо гальмівної системи. У березні власник автомобіля в Чженчжоу, провінція Хенань, Центральний Китай, надрукував на своїй машині Tesla напис "несправність гальмівної системи Tesla", протестуючи перед місцевим магазином Tesla, неодноразово повторюючи, що несправні гальма мало не вбили його сім'ю.

Джерело додає, що в Китаї було відкликано кілька автомобілів через їх низьку якість. Крім того, китайські користувачі скаржилися на раптову втрату контролю під час руху дорогою.