Шанхайські в'язні: фабрика Tesla відновила виробництво, але працівники не можуть її покинути

У Шанхаї продовжується спалах коронавірусу, найбільший з початку пандемії. Влада закрила місто на жорсткий локдаун, а з ним і велику частину бізнесу. Фабриці Tesla вдалося відновити роботу, але не без нюансів.

Правила локдауну забороняють пересування містом більшості громадян. Винятки зробили лише для кур'єрів, чиновників та людей зі спеціальними дозволами.

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Як працює Tesla

Автомобільна компанія Ілона Маска придумала спосіб відновити роботу в Шанхаї. Він спірний і не надто зручний для самих працівників.

Як пише джерело, люди будуть жити прямо на заводі, дотримуючись при цьому ряду обмежень.

У приміщеннях підприємства не передбачені умови для проживання. Наприклад, немає гуртожитку, тому персонал отримає від керівництва спальний мішок і матрац, які можна буде розташувати в спеціально відведеному місці.

Керівництво також оперативно зводить зони для душу, харчування і розваг, проте їх будівництво ще не завершене, а робота, судячи з усього, вже відновлена.

Серед обов'язкових вимог щоденна здача ПЛР-тесту в перші три дні, вимірювання температури двічі на день і миття рук чотири рази на день.

Замкнені на заводі працівники отримають триразове харчування і допомогу в розмірі 400 юанів за день. Залежно від посади, розмір допомоги може відрізнятися.

Повідомляється, що на заводі буде знаходитися персонал тільки з районів з низьким рівнем заражень і лише ті люди, які отримали дві вакцини.

Здивування викликає робочий графік. Як пише Bloomberg, зазвичай він становить "чотири через два". Проте на час особливого режиму люди працюватимуть по 12 годин на день 6 днів на тиждень, тобто з одним вихідним. Судячи з усього, місцеве керівництво вирішило повернути стару традицію надмірної роботи, так звану "систему 996", з якою так старанно намагається боротись китайська влада останніми роками. Вона полягала у тому, що компанії працювали з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора шість днів на тиждень. Нерідко такий напружений графік призводив до смертей. Один з останніх відомих випадків стався у лютому, коли модератор китайської відеоплатформи Bilibili помер від перевтоми на робочому місці

Планується, що такий режим на фабриці Tesla триватиме до 1 травня, проте дата може зміститися в залежності від ситуації та рішень влади Шанхаю.