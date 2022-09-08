Запис, у якому центральною фігурою був генеральний директор Apple Тім Кук, насправді був його старим інтерв'ю, яке він давав для CNN ще у 2018 році. Шахрайство розраховане на людей, які не знайомі з традиційними презентаціями пристроїв компанії, але захотіли подивитися. На обман попалися "десятки тисяч" глядачів.

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Що сталося

Як пише джерело, трансляція була щедро набита різноманітними ключовими словами в заголовку та описі, за якими неуважні користувачі могли б шукати справжню презентацію Apple, але потрапити на фейк.

Крім того, вона мала й інші елементи, які видавали обман. В саме відео автор вбудував логотипи Bitcoin та Ethereum, закривши ними логотип CNN Money і додав жирним шрифтом "Термінові новини".

В описі до відео, звісно ж, було посилання на сумнівний криптосайт, покликаний, імовірно, обдурити глядачів, виманивши в них криптовалюту. Чи спрацювало це, на жаль, сказати неможливо.

Як зазначає журналіст The Verge Джей Пітерс, шахрайська трансляція стала настільки популярною, що пробилась у рекомендації. На піку вона зібрала 70 тисяч людей.