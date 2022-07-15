Як пише джерело, не пощастило "прихильникам рецензій Google", які звертають увагу на відгуки, залишені клієнтами. Шахраї розіслали електронною поштою однакову погрозу кільком ресторанам, пропонуючи прибрати свої погані оцінки у вигляді однієї зірки в обмін на винагороду.

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Кібершантаж

Як зазначає видання, цьому типу кіберзлочинів майже неможливо запобігти, оскільки платежі за подарунковими картками "неймовірно важко відстежити". Власники, яким важлива репутація їхніх закладів на сервісах Google, мусять або підкоритися вимогам шахраїв, або пробувати повідомляти про ситуацію клієнтам.

Ви просто наче беззахисні. Здається, ми просто сидимо,

— цитує слова Джуліанни Янг, генеральної менеджерки ресторану Sons & Daughters у Сан-Франциско NYT.

Деякі заклади звертаються по допомогу в Google – імовірно, з проханням скасувати нечесну оцінку. Однак і тут не все так просто. Менеджер чиказького EL Ideas розповідає, що він "втрачає розум" через позицію корпорації, яка полягає в тому, що "відгук не можна видалити".

Немає вибору

У листах, нібито відправлених з Індії, шахраї пишуть: "Ми щиро перепрошуємо за наші дії та не хочемо завдати шкоди вашому бізнесу. Але у нас немає іншого вибору". Після цього просять подарункову карту Google Play на суму 75 доларів США. Що роблять із нею далі, неясно. Можливо сподіваються продати й виручити за неї реальні гроші. Вказана сума, як зазначає видання, може коштувати цілого тижня доходу в Індії.

Якщо ці листи дійсно відправлені жителями Індії, то стає зрозуміло, чому шахраї заявляють про відсутність вибору. Ситуація на ринку праці в цій країні сьогодні дуже складна, особливо в сільській місцевості.