Шахраї "відродили" криптовалюту Telegram: сумнівна реклама поширюється у Facebook

Попри всі намагання компанії Meta слідкувати за порядком у своїй соцмережі Facebook, нерідко там можна зустріти рекламу фальшивих грошей, вигаданих заяв та обіцянок від начебто офіційних осіб чи держави, фейкових банківських проєктів та інше. Цього разу шахраї взялися за криптовалюту Telegram.

Сайт, на який веде посилання з Facebook-сторінки, одразу ж оголошує: "Нарешті: нова цифрова валюта від Telegram вже випереджає всі світові валюти й замінить рубль". Очевидно, схема розрахована на громадян Росії, в тому числі й тому, що рекламують її нібито обіцянками Путіна.

Цікаво Telegram представив офіційну рекламну платформу з вельми дивними умовами

Gram Ton: винахід шахраїв

Обманний сайт запевняє, що проєкт створений особисто Павлом Дуровим, що він офіційно оголосив про її запуск, і що в перспективі вона замінить собою російську валюту.

Звісно ж, обіцяють величезні прибутки. На них натякають стерильні й виключно позитивні "відгуки" від начебто реальних людей – як на Facebook, так і на сайті. Задоволені "клієнти" показують, що змогли купити автомобілі, iPhone, а на скриншотах видно суми коштів, які нібито вивели на рахунки після операцій з криптовалютою.



Фейковий відгук на сайті фейкової криптовалюти / Скриншот

"Давно мріяв купити собі хороший автомобіль, плюс хотілося не дешевий і якісний, щоб красивий був і велике спасибі вашій валюті, тільки завдяки вам це стало реальністю. Подивіться яку ластівку вдалося купити!"

На самому сайті розміщено форму для заявки на участь у проєкті. Туди пропонують внести особисті дані: прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону. Ймовірно, всі ці дані пізніше будуть продаватися шахраями. Список телефонних кодів показує можливість участі з будь-якої країни. Хоча сам сайт не перекладено жодною мовою, крім російської.

Там же наводяться нібито слова російського президента Путіна. Він обіцяє, що криповалюта Telegram зробить росіян мільйонерами:

Російська Федерація давно вже потребує кардинальних змін у сфері економіки. І випуск нової цифрової валюти став відмінним приводом і можливістю для кожного жителя нашої країни. Запуск цифрової валюти змінить не тільки Росію, але і весь світ. Вартість валюти Telegram, безсумнівно, буде дуже високою. Вище, ніж у будь-якої іншої валюти. Коли буде оприлюднено назву цифрової валюти від Telegram, багато людей практично відразу стануть мільйонерами,

– перекошують шахраї.

, Павло Дуров дійсно хотів випустити криптовалюту, й навіть встиг зібрати гроші від інвесторів, але цей. Усі напрацювання братів Дурових були опубліковані у відкритому доступі. Тому криптовалюта на основі блокчейн-мережі TON теоретично може з'явитися, але вона не буде мати відношення до Дурова і Telegram. На сьогодні таких проєктів немає.