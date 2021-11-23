Сайт, на який веде посилання з Facebook-сторінки, одразу ж оголошує: "Нарешті: нова цифрова валюта від Telegram вже випереджає всі світові валюти й замінить рубль". Очевидно, схема розрахована на громадян Росії, в тому числі й тому, що рекламують її нібито обіцянками Путіна.
Цікаво Telegram представив офіційну рекламну платформу з вельми дивними умовами
Gram Ton: винахід шахраїв
- Обманний сайт запевняє, що проєкт створений особисто Павлом Дуровим, що він офіційно оголосив про її запуск, і що в перспективі вона замінить собою російську валюту.
- Звісно ж, обіцяють величезні прибутки. На них натякають стерильні й виключно позитивні "відгуки" від начебто реальних людей – як на Facebook, так і на сайті. Задоволені "клієнти" показують, що змогли купити автомобілі, iPhone, а на скриншотах видно суми коштів, які нібито вивели на рахунки після операцій з криптовалютою.
Фейковий відгук на сайті фейкової криптовалюти / Скриншот
"Давно мріяв купити собі хороший автомобіль, плюс хотілося не дешевий і якісний, щоб красивий був і велике спасибі вашій валюті, тільки завдяки вам це стало реальністю. Подивіться яку ластівку вдалося купити!"
На самому сайті розміщено форму для заявки на участь у проєкті. Туди пропонують внести особисті дані: прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону. Ймовірно, всі ці дані пізніше будуть продаватися шахраями. Список телефонних кодів показує можливість участі з будь-якої країни. Хоча сам сайт не перекладено жодною мовою, крім російської.
Там же наводяться нібито слова російського президента Путіна. Він обіцяє, що криповалюта Telegram зробить росіян мільйонерами:
Російська Федерація давно вже потребує кардинальних змін у сфері економіки. І випуск нової цифрової валюти став відмінним приводом і можливістю для кожного жителя нашої країни. Запуск цифрової валюти змінить не тільки Росію, але і весь світ. Вартість валюти Telegram, безсумнівно, буде дуже високою. Вище, ніж у будь-якої іншої валюти. Коли буде оприлюднено назву цифрової валюти від Telegram, багато людей практично відразу стануть мільйонерами,
– перекошують шахраї.