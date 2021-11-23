Сайт, на який веде посилання з Facebook-сторінки, одразу ж оголошує: "Нарешті: нова цифрова валюта від Telegram вже випереджає всі світові валюти й замінить рубль". Очевидно, схема розрахована на громадян Росії, в тому числі й тому, що рекламують її нібито обіцянками Путіна.

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Gram Ton: винахід шахраїв

Обманний сайт запевняє, що проєкт створений особисто Павлом Дуровим, що він офіційно оголосив про її запуск, і що в перспективі вона замінить собою російську валюту.

Звісно ж, обіцяють величезні прибутки. На них натякають стерильні й виключно позитивні "відгуки" від начебто реальних людей – як на Facebook, так і на сайті. Задоволені "клієнти" показують, що змогли купити автомобілі, iPhone, а на скриншотах видно суми коштів, які нібито вивели на рахунки після операцій з криптовалютою.



Фейковий відгук на сайті фейкової криптовалюти / Скриншот

"Давно мріяв купити собі хороший автомобіль, плюс хотілося не дешевий і якісний, щоб красивий був і велике спасибі вашій валюті, тільки завдяки вам це стало реальністю. Подивіться яку ластівку вдалося купити!"

На самому сайті розміщено форму для заявки на участь у проєкті. Туди пропонують внести особисті дані: прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону. Ймовірно, всі ці дані пізніше будуть продаватися шахраями. Список телефонних кодів показує можливість участі з будь-якої країни. Хоча сам сайт не перекладено жодною мовою, крім російської.

Там же наводяться нібито слова російського президента Путіна. Він обіцяє, що криповалюта Telegram зробить росіян мільйонерами:

Російська Федерація давно вже потребує кардинальних змін у сфері економіки. І випуск нової цифрової валюти став відмінним приводом і можливістю для кожного жителя нашої країни. Запуск цифрової валюти змінить не тільки Росію, але і весь світ. Вартість валюти Telegram, безсумнівно, буде дуже високою. Вище, ніж у будь-якої іншої валюти. Коли буде оприлюднено назву цифрової валюти від Telegram, багато людей практично відразу стануть мільйонерами,

– перекошують шахраї.

Нагадуємо, Павло Дуров дійсно хотів випустити криптовалюту, й навіть встиг зібрати гроші від інвесторів, але цей проєкт був закритий через претензії з боку контрольних органів США. Усі напрацювання братів Дурових були опубліковані у відкритому доступі. Тому криптовалюта на основі блокчейн-мережі TON теоретично може з'явитися, але вона не буде мати відношення до Дурова і Telegram. На сьогодні таких проєктів немає.