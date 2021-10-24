Відомо, що додаток для Android містить редактор, який дає змогу змінити дані за бажанням користувача. Також там вже є шаблони кількох документів: студентського квитка, паспорта, картки платника податків та водійського посвідчення.

Важливо! Оновлені правила карантину після в'їзду до України: що змінилося і як тепер працюватиме "Вдома"

Не обійшлося без фіктивних COVID-сертифікатів, які "підтверджують" отримання двох вакцин власником "документа".



"Документи" та режим редагування у фейковій "Дії" / Фото Ggadget

Як працюють фейкові додатки "Дія"

По суті це звичайний додаток з намальованими елементами оригінального додатку від Мінцифри. Самі шахраї відзначають, що їх продукт не викликає жодних підозр у продавців. Тож з його допомогою неповнолітні можуть купувати у магазинах алкоголь та сигарети.

Звісно, якщо перевірити документи належним чином застосувавши сканер у додатку "Дія", як це потрібно робити для правильної верифікації – нічого не спрацює.

Ціна фейкового додатка "Дія" становить 120 гривень. Як повідомляє портал GG, додаток рекламують у Telegram-каналі, який зовні імітує "Дію" та на фейсбук сторінці MAGNA Arquitectos.



Шахраї продають фейковий додаток "Дія" / Скриншот Ggadget

Нагадаємо, що за підроблені сертифікати відповідальність несуть не лише продавці, але й покупці. Про це заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова. Це ж стосується й інших документів, оскільки паспорт в "Дії" є повноцінним документом – його підробка вважається кримінальним злочином.