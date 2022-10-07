Судячи з усього, перші скарги на отримані повідомлення, з'явились у соцмережі LinkedIn, хоча їх можна досі часто зустріти в Twitter. Надходять вони через месенджери або смс.

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"Привіт, я менеджер з найму..."

Кожне з таких шахрайських послань починається приблизно однаково. Невідомі повідомляють, що вони нібито менеджери з найму в одній із компаній – Amazon чи AliExpress – і шукають нових онлайн-працівників на неповний робочий день. Пропонують роботу з дому, прості завдання, які можна виконувати в будь-який час і будь-де, а також високу заробітну плату, яку начебто виплачують у той же день. У випадку Amazon обіцяють від 5 000 до 30 000 гривень за день, а в AliExpress дещо скромніше – від 1 000 до 8 000 гривень.

Нижче завжди вказані номери телефонів, посилання на начебто телеграм-канал, або посилання для зв'язку через месенджер. Після таких "ідеальних" умов роботи хтось точно захоче попастися на гачок.



Приклади шахрайської розсилки в iMessage та WhatsApp / Фото dev.ua

Повідомлення надходять щоразу з різних номерів та облікових записів. Деякі користувачі навіть отримали їх кілька разів. Аналогічне отримала й редакторка dev.ua.

В мережі висунули кілька теорій:

Однією з причин розсилки вбачають намагання поширити серед українців шкідливе програмне забезпечення, слідкувати за смартфонами та комп'ютерами. Стоїть за ним, на думку користувачів, російська влада.

За іншою версією це "прихований набір у ботоферму" – імовірно, теж російську.

Крім того, це може бути намагання зібрати якісь статистичні дані з пристроїв.