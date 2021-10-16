Шахраї ошукали банк в Еміратах на 35 мільйонів доларів за допомогою дипфейк-голосу

Про деталі інциденту стало відомо з судових документів. На семи сторінках слідство описало, як злочинцям вдалося вдертися в довіру і які засоби вони для цього використали.

У січні 2020 року керівник одного з відділень банку в ОАЕ відповів на дзвінок людини, яка представилась директором великої компанії. В опублікованих документах не вказують про кого саме йде мова та якою компанією прикривалися шахраї. Однак їм вдалося переконати жертву.

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Що сталося

Шахрай заявив, що його фірма укладає велику угоду на 35 мільйонів доларів.

Працівник банку при цьому погодився перевести зазначену суму на нібито нові рахунки, нічого не запідозривши.

Йому здавалося, що він веде діалог з реальним клієнтом, з яким спілкувався зовсім недавно.

Голос під час шахрайського дзвінка був точно таким же, як і під час останнього звернення реального клієнта.

Крім того, в банку вважали справжніми й електронні листи від шахраїв.

А реалістичності всій афері додало залучення до цієї схеми юриста.

Як виявилось пізніше, під час дзвінка шахраї застосували дипфейк-технологію Deep Voice, яка змінила реальний голос так, що він став схожим на голос реального директора компанії.

Загалом участь у масштабному обмані взяли 17 людей. Отримані кошти були розкидані на безліч банківських рахунків по всьому світу. Кілька з них базувалися в американському Centennial Bank, що дало можливість правоохоронним органам ОАЕ зробити запит про надання допомоги в розслідуванні у США.