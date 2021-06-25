Працьовитий шахрай розсилав понад 25 000 SMS на день: як його затримали

Минулого тижня поліція Великої Британії заарештувала шахрая який розсилав текстові повідомлення тисячам людей, щоб виманити їхні банківські реквізити. За оцінками слідчих, використовуючи кілька SIM-карт, ця людина відправила близько 25 000 текстових повідомлень тільки в день арешту.

21-річний шахрай, ім'я котрого не називають, знімав кімнату в Манчестері. Саме з неї й відбувались усі фішингові операції.

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Що відомо

Правоохоронці вважають, що затриманий був частиною більшої злочинної групи і виконував "чорну роботу" для важливіших гравців – керівників операції.

Шахрая зловили лише тому, що працівникам готелю він видавався підозрілим: носив у сумці безліч кабелів, що здавалося дивним.

При обшуку поліцейські виявили обладнання для SMS-фішингу.

На вилучених пристроях зберігалося понад 44 000 мобільних контактів.

Текстові повідомлення, які масово розсилав шахрай, були написані від імені служби доставки посилок Hermes. Вони повідомляли жертві, що та пропустила доставку, а потім запитували банківську інформацію.

Кількість постраждалих від цієї шахрайської схеми поки не розкривається, але мова може йти про тисячі осіб.