Шахрай, який назвався російським космонавтом, виманив у 65-річної японки 4,4 мільйона ієн, що еквівалентно приблизно 30 тисячам доларів США, після того, як заявив, що перебуває на борту Міжнародної космічної станції і йому потрібні гроші, щоб дістатися до Землі.

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Чоловік дійшов до того, що освідчився жінці в коханні і заявив, що хоче почати з нею життя в Японії – за умови, звичайно, що вона заплатить за його поїздку додому. Фальшивий космонавт, ім'я якого залишається невідомим, переконував жінку, називаючи космічні агентства, такі як NASA та JAXA, японське космічне агентство.

Шахрай також сказав жінці, коли він був без зв'язку протягом декількох днів, що стільниковий зв'язок на борту МКС працює з перебоями – хоча у космосі немає стільникового зв'язку, і астронавти покладаються на IP-телефон, підключений до Інтернету.

Само собою зрозуміло, що астронавтам також не потрібно збирати гроші для повернення на Землю, оскільки квиток, який коштує десятки мільйонів доларів, оплачують всією країною у вигляді податків.

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Що було далі

Врешті-решт, відправивши загалом п'ять платежів, жінка зрозуміла, що її обманюють і повідомила про шахрая в поліцію. Наразі невідомо чи вдалося затримати чоловіка і повернути жінці гроші.

На жаль, це не перший випадок подібного роду: у 2016 році чоловік, який називав себе першим астронавтом Нігерії, заявив, що застряг на борту радянського корабля і йому потрібно 3 мільйони доларів, щоб повернутися додому.