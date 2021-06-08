Китайська орбітальна станція Tianwen-1 сфотографувала марсохід "Чжужун": фото

Китайський марсохід "Чжужун" здійснив успішну посадку на поверхню Марса 14 травня 2021 року, ставши другою країною в історії, якій це вдалося зробити. 22 травня марсохід з'їхав зі спускової платформи. Та з того часу про нього нічого не було чути.

Нарешті 7 червня 2021 року на сайті Китайського національного космічного управління з'явилися високоякісні фотографії району посадки марсохода. Світлини були зроблені автоматичною міжпланетною станцією Tianwen-1 2 червня 2021 року.

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Так виглядала поверхня Марса до посадки спускової платформи з марсоходом Zhurong / Фото CNSA

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Поверхня Марса після посадки спускової платформи з марсоходом Zhurong / Фото CNSA

Що видно на фотографіях

Зліва внизу видно невелику білу пляму. Це теплозахисний екран спускового апарату.

Вище і справа – відстрілений парашут та задня кришка спускового апарату.

Велика пляма вище за парашут – місце посадки.

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Місце посадки Zhurong / Фото CNSA

Чому на місці посадки така велика чорно-біла пляма

Якщо збільшити місце посадки, то стане видно дві цятки. Згори – спусковий апарат. Нижче біля нього – марсохід Zhurong.

Темна зона навколо посадкової платформи утворилася внаслідок роботи двигунів під час посадки. Симетричні яскраві смуги в напрямку з півночі на південь від посадкової платформи утворилися від дрібного пилу, коли посадкова платформа зливала залишки палива після приземлення.

Усі наукові прилади та пристрої на борту марсохода були увімкнені для збору даних.

Дивлячись на фотографію, може здається, що марсохід не рухався після спуску на поверхню 22 травня 2021 року, адже він так і стоїть поряд з платформою. Та це, скоріше за все, не так. На сайті CNSA зазначається, що Zhurong таки рухався.

Станом на 6 червня марсохід Zhurong працював на поверхні Марса протягом 23 марсіанських днів, здійснюючи дослідження навколишнього середовища, переміщення поверхнею та проводив наукові дослідження,

– зазначає Китайське національне космічне управління.