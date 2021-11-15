Ініціатива передбачає запуск віртуальної версії міста, потрапити до якого зможе будь-який житель планети за допомогою комп'ютера чи VR-окулярів. Метаверс Сеула – це не розважальний проєкт, на кшталт ігрових VR-майданчиків, а частина південнокорейського плану з реорганізації економіки на тлі пандемії.

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Що буде у метаверсі віртуального Сеула

Розробка цифрової реальності включає економічні, культурні, туристичні, освітні та цивільні послуги, які почнуть розгортатися з наступного року. При цьому перші структури Metaverse Seoul почнуть працювати вже наприкінці цього року.

Пілотну програму буде представлено у вигляді віртуального дзвона на дзвіниці Босінгак. За традицією, у цей дзвін дзвонять лише опівночі напередодні Нового року, але цього разу він дзвонитиме двічі одночасно – у реальному світі та у віртуальній копії історичної будівлі. Захід ознаменує старт нового календарного року та офіційний запуск Metaverse Seoul.

Пізніше уряд міста почне співпрацювати з приватним сектором, який допоможе оцифрувати реальні послуги для підтримки бізнесу та споживачів через віртуальну реальність.

Регулятори побудують віртуальну мерію, лабораторію для створення нових фінансових технологій, копію інвестиційного фонду Invest Seoul, а також кампусне місто Сеула.

Усі структури працюватимуть на державному рівні — жителі зможуть звернутися до політиків з питань, що їх турбують, і вирішити їх, не виходячи з дому.

Як метаверс допоможе проводити культурні події

У 2023 році SMG відкриє віртуальний центр громадських послуг – "Metaverse 120 Center". Чиновники спілкуватимуться з відвідувачами центру у вигляді аватарів, надаючи консультації, які раніше були доступні лише через центр мерії Сеула.

Основні туристичні визначні пам'ятки Сеула, такі як площа Кванхвамун, палац Токсугун та ринок Намдемун, також будуть представлені через "віртуальну туристичну зону". Протягом двох років ключові заходи міста, наприклад свято ліхтарів, почнуть проводити у метавсесвіті – доступ до них можна буде отримати з будь-якої точки планети.

Ще ж і надто, метавсесвіт допоможе Південній Кореї в процесі відтворення культурної спадщини – ворота Донуймун, одна з міських воріт до столиці, зруйнована 1915 року, буде перенесена у віртуальний простір у своєму первісному вигляді.

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Цікаво! Паралельно з туристичними заходами SMG розроблятиме послуги для соціально вразливих верств населення. Системи змішаної реальності (XR) допоможуть людям з обмеженими можливостями отримати медичні та психологічні консультації, а також дозволять потрапити до тих місць, які раніше були недоступними для інвалідів.