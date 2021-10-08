Сеціалісти Mozilla виявили нову тенденцію небезпечних паролів: що обирають користувачі

Слабкі паролі – одна з причин, чому облікові записи так часто ламають. Спеціалісти з безпеки компанії Mozilla, яка розробляє браузер Firefox, виявили нову популярну тенденцію у виборі паролів. Якщо ви обрали для себе один з таких, краще його змінити.

Аналіз компанії показав, що сотні тисяч користувачів мережі обирають паролі, пов'язані з супергероями. Такі дані отримали на основі статистики витоків сайту Have I been pwned, який дозволяє перевірити, чи були ваші пошта або номер телефону злиті в мережу.

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Які паролі обирають користувачі

Найчастіше в витоках зустрічаються такі паролі:

Superman – 328 000 випадків.

Batman – понад 226 000 випадків.

Spider-Man – трохи більше 160 000 випадків.

Серед популярних також можна знайти Росомаху, Залізну людину та Диво-жінку. Крім того, не залишають без уваги й справжні особистості, які ховаються під масками: Кларк Кент, Брюс Вейн, Пітер Паркер, Тоні Старк.

В Mozilla жартують, що, на відміну від героїв коміксів та фільмів, такі паролі не володіють суперзахистом, тому не зможуть захистити вас та вашу приватність.

Як створити надійний пароль?