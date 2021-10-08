Сеціалісти Mozilla виявили нову тенденцію небезпечних паролів: що обирають користувачі
Джерело:Mozilla
Слабкі паролі – одна з причин, чому облікові записи так часто ламають. Спеціалісти з безпеки компанії Mozilla, яка розробляє браузер Firefox, виявили нову популярну тенденцію у виборі паролів. Якщо ви обрали для себе один з таких, краще його змінити.
Аналіз компанії показав, що сотні тисяч користувачів мережі обирають паролі, пов'язані з супергероями. Такі дані отримали на основі статистики витоків сайту Have I been pwned, який дозволяє перевірити, чи були ваші пошта або номер телефону злиті в мережу.
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Які паролі обирають користувачі
Найчастіше в витоках зустрічаються такі паролі:
- Superman – 328 000 випадків.
- Batman – понад 226 000 випадків.
- Spider-Man – трохи більше 160 000 випадків.
Серед популярних також можна знайти Росомаху, Залізну людину та Диво-жінку. Крім того, не залишають без уваги й справжні особистості, які ховаються під масками: Кларк Кент, Брюс Вейн, Пітер Паркер, Тоні Старк.
В Mozilla жартують, що, на відміну від героїв коміксів та фільмів, такі паролі не володіють суперзахистом, тому не зможуть захистити вас та вашу приватність.
Як створити надійний пароль?
- Перш за все, обирайте різні паролі для кожного сайту, на якому реєструєтесь. Сьогодні велика кількість кросплатформних додатків або ж функціональність самих браузерів дозволяють запам'ятовувати навіть найдовші та найскладніші паролі, отримуючи до них доступ на всіх своїх пристроях.
- Обирайте довгі паролі. Не варто вказувати мінімальну кількість символів, яку вимагає сайт.
- Намагайтесь уникати передбачуваних та осмислених слів чи фраз, які можна легко асоціювати з вами. Ваш день народження чи імена ваших дітей – не найкраща ідея для пароля.
- Використовуйте не лише букви, а й символи та цифри – це ускладнить підбір пароля.
- Регулярно оновлюйте паролі.