Аналіз компанії показав, що сотні тисяч користувачів мережі обирають паролі, пов'язані з супергероями. Такі дані отримали на основі статистики витоків сайту Have I been pwned, який дозволяє перевірити, чи були ваші пошта або номер телефону злиті в мережу.

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Які паролі обирають користувачі

Найчастіше в витоках зустрічаються такі паролі:

  • Superman – 328 000 випадків.
  • Batman – понад 226 000 випадків.
  • Spider-Man – трохи більше 160 000 випадків.

Серед популярних також можна знайти Росомаху, Залізну людину та Диво-жінку. Крім того, не залишають без уваги й справжні особистості, які ховаються під масками: Кларк Кент, Брюс Вейн, Пітер Паркер, Тоні Старк.

В Mozilla жартують, що, на відміну від героїв коміксів та фільмів, такі паролі не володіють суперзахистом, тому не зможуть захистити вас та вашу приватність.

Як створити надійний пароль?

  • Перш за все, обирайте різні паролі для кожного сайту, на якому реєструєтесь. Сьогодні велика кількість кросплатформних додатків або ж функціональність самих браузерів дозволяють запам'ятовувати навіть найдовші та найскладніші паролі, отримуючи до них доступ на всіх своїх пристроях.
  • Обирайте довгі паролі. Не варто вказувати мінімальну кількість символів, яку вимагає сайт.
  • Намагайтесь уникати передбачуваних та осмислених слів чи фраз, які можна легко асоціювати з вами. Ваш день народження чи імена ваших дітей – не найкраща ідея для пароля.
  • Використовуйте не лише букви, а й символи та цифри – це ускладнить підбір пароля.
  • Регулярно оновлюйте паролі.