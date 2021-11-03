У чому проблема і чому це серйозно

Каліфорнійський автовиробник заявив, що відкликає 11704 автомобілів Model S, X, 3 і Y. Проблема у частих випадках помилкового спрацьовування системи попередження про лобове зіткнення електромобілів, та активацію екстреного гальмування.

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У Tesla повідомляють, що збій був викликаний оновленням програмного забезпечення бета-версії прошивки 10.3 Full-Self Driving (FSD) від 23 жовтня 2021 року.

FSD – це просунута система допомоги водієві, яка справляється з деякими завданнями водіння, але за словами Tesla, не робить автомобілі автономними.

Представники компанії зазначили, що наразі немає інформації про аварійні ситуації у зв'язку з цією помилкою, однак потенційно такий збій може привести до страшних наслідків.

Ще одне відкликання

Нещодавно Telsa відкликала кілька тисяч автомобілів Model 3 і Model Y через проблеми з підвіскою. Згідно з наявними даними, загалом це стосується 2822 електромобілів Model 3, випущених у період з 2019 по 2021 роки, та Model Y, випущених у період з 2020 по 2021 роки.