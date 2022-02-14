Якщо говорити про ArcFlash Labs GR-1 коротко, то хоча вона поступається за характеристиками вогнепальній зброї – це абсолютно точно не іграшка.

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Виробник почав приймати попередні замовлення на електромагнітну гвинтівку ArcFlash Labs GR-1 ще торік за ціною 3375 доларів. Значна частина комплектуючих цієї зброї надрукована на 3D-принтері і зовні вона може скидатися на іграшку та це абсолютно точно не так.

Як працює електромагнітна гвинтівка

Гвинтівка використовує ланцюг котушок для створення магнітних полів, що надають прискорення насиченим залізом металевим кулям понад сантиметр в діаметрі. Новинка здатна розганяти їх до 75 м/с, подача куль здійснюється із десятизарядного магазину.

Важливо! Термін "гвинтівка" є неточним, оскільки у стволі зброї немає нарізів, технічно це гладкоствольна рушниця.

Зброя працює неголосно, в деяких випадках трапляються затримки під час стрільби, але результати стрілянини по дерев'яному стенду вразили навіть експерта.

Це серйозна зброя. Так, дульна енергія дуже незначна у порівнянні з вогнепальною зброєю, але вона абсолютно потенційно летальна, тому до неї варто ставитися з тією самою повагою, з якою ставляться до вогнепальної,

– наголосив експерт.

ArcFlash заявляють, що GR-1 використовує передову систему конденсаторів, що дозволяє літій-іонному акумулятору швидко перезаряджати їх після пострілу. На повний цикл заряду йде близько трьох секунд. Ще швидше гвинтівка може стріляти зі зменшеною швидкістю куль. Перед пострілом стрілок повинен трохи натиснути на спусковий гачок для попереднього заряду системи.

Деякі частини рушниці надруковані на 3D-принтері, інші виготовлені з акрилового пластику.

На невеликому дисплеї демонструється рівень заряду та інші показники.

Підтримується використання боєприпасів різного розміру.

Виробник застерігає від використання зброї в радіусі 15 метрів від людей із кардіостимуляторами та іншими медичними імплантами – електромагнітне поле може порушити їхню роботу.

Тестування ArcFlash Labs GR-1 в дії: дивіться відео