Мовиться про 2,1 мільйона користувачів, які платили за користування преміум-підпискою. Втім, компанія нічого не втратила.

До теми Spotify повністю зупиняє роботу в Росії

Звіт Spotify за 1 квартал 2022 року

У звіті Spotify за 1 квартал 2022 року мовиться, що попри вихід з російського ринку їй вдалося наростити базу преміум-користувачів на 15%. Тепер їх стало 182 мільйона.

Раніше компанія планувала досягнути 183 мільйона преміум-підписників за квартал, але трохи не дотягнула до цієї поділки через вихід з російського ринку. При цьому у Spotify додали, що результати все одно перевершили очікування.

Якщо виключити вплив нашого відходу з Росії, зростання абонентської бази перевершило очікування,

– заявили в компанії.

Довідка: У березні від сервісу було відключили 1,5 мільйона мешканців Росії,

У квітні – ще 600 тисяч.

Загалом Spotify щомісяця тепер користуються 422 мільйона людей, що на 19% більше, ніж роком раніше. Кількість слухачів, які використовують безоплатну версію сервісу з рекламою становить 252 мільйона.

Цікаво, скільки українців підпишуться на послуги Spotify, якщо вони повернуть легендарну пісню гурту Пирятин, на яку масово скаржились росіяни з подачі відомого міжнародного терориста Захара Прілєпіна.