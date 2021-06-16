Сервіс Huawei Video розпочав роботу в Україні й запускає спеціальну кампанію з MEGOGO

Сервіс потокового відео за запитом Huawei Video став доступним українським користувачам. Наразі Huawei Video пропонує понад 10 тисяч годин фільмів і більш ніж 10 мільйонів коротких відеокліпів. Платформа розпочала роботу в квітні 2020 року та наразі вже має щомісячну аудиторію у понад 5,3 мільйона унікальних користувачів.

Поліпшений інтерфейс Huawei Video пропонує легкий і зручний доступ до тисяч годин контенту, що охоплює найрізноманітніші жанри – від фільмів і телешоу до новин, спортивних програм і документальних стрічок.

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Власники пристроїв Huawei завдяки передовій інтелектуальній технології підтримки високої якості зображення й звуку отримають якнайкраще враження від перегляду, безперебійного постачання контенту та стабільності сервісу.

Сервіс щотижня поповнюватиметься новими відео, відтак користувачі завжди матимуть широкий вибір для перегляду.

Налаштування нового сервісу Huawei

Huawei Video пропонує чимало можливостей персоналізації, наприклад, створення спеціального розділу з улюблених відео, встановлення батьківського контролю чи можливість завантажувати контент і переглядати його в автономному режимі.

Huawei Video має безкоштовний розділ, що включає:

добірку новин;

документальні програми;

та розважальний контент.

До того ж у щомісячних передплатних пакетах користувачам пропонуватиметься преміальний контент від таких партнерів, як MEGOGO.

Україна є однією з чотирьох країн, де вже доступні передплатні пакети. Huawei планує розширити цю опцію на інші країни СНД у майбутньому.

Ми раді, що Huawei Video набуває успіху. Україна стала однією з перших країн, де ми запустили сервіс, і це надихає й надалі працювати для українських користувачів. Ми продовжуватимемо розвивати платформу, роблячи все для того, щоб задовольнити потреби людей і зробити їхній досвід користування продуктами Huawei якомога кращим,

– коментує Анастасія Литвин, керівник напряму мобільних сервісів Huawei Україна.

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Контент MEGOGO у сервісі Huawei Video

Відзначаючи партнерство з MEGOGO, з 15 червня до 15 липня Huawei реалізує спеціальну кампанію. У її межах усі користувачі Huawei Video в Україні отримають можливість оформити передплату на пакети MEGOGO і переглядати відповідний контент безкоштовно протягом подовженого двомісячного випробувального періоду.

Кампанія має на меті познайомити користувачів із сервісом Huawei Video та представити розширене партнерство з MEGOGO.