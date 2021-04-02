Google відкрила безкоштовний і безлімітний доступ до свого сервісу відеоконференцій Meet для всіх користувачів у минулому році, плануючи повернутись до старих умов уже восени. Однак період безкоштовного використання Meet продовжили до кінця березня 2021 року. Тепер же стало відомо, що щедрість Google триватиме до 30 червня.

Старі умови використання сервісу передбачали 60 безплатних хвилин для дзвінків. Рішення про те, щоб зробити сервіс Meet доступним без обмежень для всіх власників облікових записів Gmail, було прийнято Google на тлі пандемії коронавірусу.

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Нові правила

У цей час багатьом людям по всьому світу доводиться працювати й вчитися дистанційно, а особисті контакти з рідними і близькими обмежені. Тому сервіси відеоконференцій, що допомагають налагоджувати робочі процеси, навчатися або ж просто дають можливість спілкуватися, стали вкрай популярними.

Скасувавши 60-хвилинне обмеження на дзвінки в Meet, Google зробила свій сервіс значно популярнішим.

Спочатку розробники планували повернути Meet до стандартного режиму роботи в кінці вересня минулого року, але пізніше Google оголосила про продовження періоду безплатного і необмеженого використання сервісу до 31 березня.

Тепер же всі користувачі Meet зможуть здійснювати дзвінки тривалістю до 24 годин до 30 червня цього року. Не виключено, що і після цієї дати можливість безплатного і необмеженого використання сервісу залишиться, оскільки пандемія не вщухає по всьому світі.