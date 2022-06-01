Сервіс для дизайнерів Canva перестав працювати в Росії

Найуспішніша приватна технологічна компанія Австралії, компанія з розробки програмного забезпечення для графічного дизайну Canva, повністю йде з Росії.

Прийом платежів з Росії Canva припинила ще від 1 березня – невдовзі після вторгнення в Україну. Водночас безкоштовний сервіс продовжував працювати в Росії хоч і був оформлений в шаблон з антивоєнним дизайном і закликом на підтримку України. Крім того, фонд Canva пожертвував 1 мільйон доларів США потерпілим від війни.

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Згодом рішення було переглянуто і в середу співзасновник Кліфф Обрехт заявив, що компанія заблокує доступ до Росії на невизначений термін. Варто зазначити, що таке рішення компанії припинить доступ до сервісу 1,4 мільйона користувачам.

Головний операційний директор Canva заявив, що хоча раніше компанія пишалася своєю роллю у підвищенні поінформованості про конфлікт, ситуація змінилася.

Хоча на ранніх етапах війни було місце для голосів і протестів, російський уряд нині закрив переважну більшість каналів зв'язку, позбавивши людей можливості висловлювати незгоду,

– сказав Обрехт у своєму блозі.

Нагадаємо, що на початку березня російський парламент ухвалив драконівський закон, який передбачає покарання до 15 років в'язниці для людей, які розповсюджують "фейкову інформацію" про війну в Україні. Це стосується і тих, хто поширює посилання на антивоєнні заяви.

Компанію надихнули українські активісти

Варто зазначити, що в Canva не самі прийшли до такого рішення. Компанії допомогли українські активісти, які не погодилися з початковим аргументом сервісу назвавши заяву "гротескно нелогічною". Згодом відбувся протест перед внутрішнім офісом Canva у Сіднеї. Це й підштовхнуло компанію до зміни позиції.

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Юрій Левицький, старший австралійський український технолог, який виступав за вихід Canva з Росії, сказав, що вітає компанію та її співзасновників Кліффа Обрехта та Мелані Перкінс за їхнє "шляхетне рішення".

Будь-яка компанія, яка веде бізнес у Росії, чи то фінансовий, чи ні, сприяє несправедливій війні з мирним сусідом, яку Росія веде,

– сказав Левицький.

До речі, у Canva також повідомили, що не будуть оформляти повернення грошей для клієнтів з Росії, які вже оплатили сервіс. Частково таке рішення пов'язано із санкціями під якими опинилися російські банки, що робить такі операції неможливими для компанії.