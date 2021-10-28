Заявлено можливість фонового прослуховування, перегляду кліпів та запуск додатку прямо під час гри. Для останнього користувачі PS5 можуть натиснути кнопку PS на бездротовому контролері DualSense, і в центрі управління вибрати картку "Музика" (Music Function).

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Що відомо

Інтерфейс Apple Music повністю інтегрований у PS5.

Передплатники можуть отримати доступ до каталогу з 90 мільйонів пісень, плейлистів з власної бібліотеки, створених алгоритмами Apple Music, а також кураторським ігровим плейлистам.

Також будуть доступні рекомендації щодо вибору музики для гри, в яку грає користувач.

Звісно ж, для доступу до всіх функцій необхідна підписка на сам сервіс від Apple.

Це вже другий додаток Apple для PlayStation. Першим став Apple TV для PS4 і PS5 торік.

Сервіс Spotify, до речі, був частиною екосистеми PlayStation відтоді, як він з'явився на PS4 у 2015 році. Шість років потому гравці отримали ще один варіант потокової передачі музики.

Нагадаємо, нещодавно Apple представила новий варіант підписки на сервіс Music, який називається Voice Plan. Тариф коштує вдвічі дешевше звичайної індивідуальної підписки на Apple Music – 4,99 долара замість 9,99 долара на місяць. Проте в Україні, на жаль, поки недоступний.