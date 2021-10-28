Заявлено можливість фонового прослуховування, перегляду кліпів та запуск додатку прямо під час гри. Для останнього користувачі PS5 можуть натиснути кнопку PS на бездротовому контролері DualSense, і в центрі управління вибрати картку "Музика" (Music Function).
Цікаво Новий MacBook Pro та AirPods 3: що показали на жовтневій презентації Apple
Що відомо
- Інтерфейс Apple Music повністю інтегрований у PS5.
- Передплатники можуть отримати доступ до каталогу з 90 мільйонів пісень, плейлистів з власної бібліотеки, створених алгоритмами Apple Music, а також кураторським ігровим плейлистам.
- Також будуть доступні рекомендації щодо вибору музики для гри, в яку грає користувач.
- Звісно ж, для доступу до всіх функцій необхідна підписка на сам сервіс від Apple.
Це вже другий додаток Apple для PlayStation. Першим став Apple TV для PS4 і PS5 торік.
Сервіс Spotify, до речі, був частиною екосистеми PlayStation відтоді, як він з'явився на PS4 у 2015 році. Шість років потому гравці отримали ще один варіант потокової передачі музики.