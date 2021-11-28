Серце вулкана: науковці планують пробурити довжелезну свердловину

Ми можемо досліджувати магму тоді, коли вона вивергається з вулкана на поверхню. Та науковців завжди цікавило, що ж відбувається з нею у надрах вулкану, на глибині кілька кілометрів.

Як поводить себе розплавлена порода там, в серці вулкана? Науковці можуть робити припущення, але щоб це дізнатися, потрібно опуститися на кілька кілометрів під Землю та буквально подивитися на ці процеси. Саме такий амбітний проєкт планують здійснити науковці в Ісландії, досягнувши серця вулкана Крапла.

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Виверження вулкана Крапла, Ісландія / Фото Icelandic Times

Детальніше про амбітний проєкт

Науковці команди Krafla Magma Testbed з 11 країн та 38 інститутів вирішили дослідити надра вулкана Крапла, Ісландія. Вони збираються пробурити свердловину, глибиною близько 2 кілометрів, що дозволить досліджувати магматичні процеси безпосередньо у своєрідному серці вулкана. Вчені називають це "першою вулканічною обсерваторією".

Раніше науковці вже мали змогу спостерігати за тим, що відбувається в надрах вулкана. Переважно це ставалося під час побудови геотермальних електростанцій, коли бурильна установка випадково потрапляла у кишеню з магмою. Та це важко назвати повноцінним дослідженням, адже ставалося це спонтанно й вулканологи не могли провести ретельні дослідження.

Подія з випадковим потраплянням у лавову кишеню сталася у 2009 році на електростанції біля Карпли. Тоді науковці зрозуміли, що магма у цьому вулкану розташована відносно близько до поверхні, тому тут можна провести дослідження. Початок буріння 2-кілометрової свердловини заплановано на 2024 рік. Вчені сподіваються, що їхні дослідження дадуть поштовх для фундаментальної науки, кращого розуміння магматичних процесів та принесуть практичні результати для геотермальної енергетики.