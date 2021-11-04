У серійне виробництво вийшов незвичний велосипед зі складними колесами

Минулого року інженер із Каліфорнії представив свій винахід — велосипед зі складними, і при цьому повнорозмірними колесами діаметром обода 622 міліметри. У складеному вигляді він займає не більше місця, ніж валіза на коліщатках, і його можна так само везти за собою. Якщо запущена на Кікстартері кампанія виявиться успішною, незабаром такий велосипед можна буде купити.

Tuck Bike винайшов Алекс Анімашон, колишній розробник гібридних автомобілів з Jaguar Land Rover та Mobius Motors. Складання та розбирання передпродажної та серійної версій велосипеда займає всього дві хвилини, включаючи колеса з безповітряними шинами з піни. У зібраному вигляді Tuck Bike можна котити на спеціальних коліщатках, як у валізи.

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Особливості складного велосипеда

Велосипед можна скласти трьома способами залежно від потрібного ступеня компактності. Для зберігання в коридорі або іншому вузькому місці достатньо опустити обидві сторони керма та педалі. Якщо потрібно зробити його вузьким та коротким, можна зробити ще один крок і скласти велосипед навпіл, колесо до колеса. Ну, а якщо потрібно запакувати його максимально компактно (наприклад, для перевезення в багажнику машини), доведеться скласти ще й колеса.



Велосипед Tuck Bike можна компактно скласти / Фото Tuck Bike

До інших, більш звичних параметрів відноситься рама з алюмінієвого сплаву 6061, механічні дискові гальма Tektro Aries і сідло WTB Comfort ProGel. Крім того, у порівнянні з передпродажною версією з'явилися зручніші магнітні петлі на рамі, проколостійкі шини Gecko Rubber і пластикові коліщатка, щоб котити велосипед у складеному вигляді. Усі разом важить 13,6 кг, якщо зібрано на рамі середнього розміру.



Велосипед Tuck Bike у розкладеному вигляді / Фото Tuck Bike

Ціна велосипеда

Роздрібна ціна складе 1995 доларів, але поки що на Кікстартері Tcuk Bike можна замовити, виклавши на триста доларів менше. Постачання обіцяють розпочати у жовтні наступного року.