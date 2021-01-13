В середині січня наукова спільнота згадує ім'я видатного українського інженера-конструктора Сергія Корольова. Його називають батьком космонавтики, адже саме завдяки його діяльності вдалось відправити першу людину у космос.

Корольов народився 12 січня, а 14 січня – день його смерті. Саме у цей період світ знову згадує про вклад Корольова в розвиток космонавтики, повідомляє 24 канал.

Детальніше Хто такий Сергій Корольов – українець, що відправив першу людину в космос

Коротка біографія

Сергій Корольов народився у Житомирі. У 1924 році Корольов вступив до Київського політехнічного інституту на факультет механіки.

Аби вивчати авіацію українець відправився до Москви, де вступив в аеромеханічний факультет МВТУ ім. М. Баумана. Згодом Корольов очолив науково-технічну раду московської групи вивчення реактивного руху.

Досягнення

Основним напрямком роботи Корольова стала розробка багатоступеневих міжконтинентальних ракет. Він також заснував Раду головних конструкторів, які реалізували низку важливих проєктів. Так, 4 жовтня 1957 вперше в історії землян був запущений штучний супутник.

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Через місяць, 3 листопада на орбіту відправлений другий супутник, на борту якого була собака Лайка. А 12 квітня 1961 року у космос полетів Юрій Гагарін. Все це стало можливим завдяки діяльності Сергія Корольова. Загалом за його життя було успішно здійснено ще 7 польотів пілотованих кораблів, а також запущені супутники, космічні наукові станції і системи.

Сергій Корольов і Юрій Гагарін

Заслання

Цікаво, що нині Росія відстоює позицію, що Корольов був не так українським, як “радянським” вченим. Це виглядає цинічно, враховуючи, що саме радянська влада відправила інженера на 10 років заслання. Його назвали “фашистом” та звинуватили в участі у троцькістській контрреволюційній організації.

Корольова відправляли в заслання

Щоправда, через 2 роки його відкликали із заслання. Сам Корольов все життя вважав себе “українцем”.

Визнання

Досягненнями Корольова захоплюється навіть Ілон Маск. Влітку 2019 року він поспілкувався із сім'єю конструктора та назвав його “одним із найкращих”. До речі, у пості Маск написав ім'я інженера українською та російською мовами.