Seres представив перший у світі електрокар на платформі Huawei

Китайський автомобільний бренд Seres представив новий електромобіль, ключовою особливістю якого стало використання фірмової платформи Huawei, анонсованої восени минулого року. Новинка примітна й іншими характеристиками, такими, як значний запас ходу і порівняно доступна ціна за мірками свого класу.

Джерело: IThome

Що відомо про платформу Huawei DriveOne

Система електроприводу Huawei DriveOne складається з самих двигунів з електронною обв'язкою, коробки передач, перетворювача DC/DC, бортового зарядного пристрою і блоку управління акумулятором. За заявою Huawei, нова розробка є універсальним рішенням, яке не тільки спрощує виробництво електромобілів, але і робить їх дешевшим.

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Перший електрокар на платформі DriveOne

Кросовер Seres SF5 Free Expedition Edition фактично був переобладнаний в електрокар зі звичайного бензинового автомобіля. На думку представників Huawei, така можливість повинна зацікавити і інших автовиробників, які планують "переробку" своїх авто з ДВС на електричну тягу.

Новинка приводиться в рух двома електродвигунами сумарною потужністю 350 к.с. Виміряний за стандартом NEDC, запас ходу електрокара становить 1000 км, а за мірками "їздового" циклу WLTP – до 850 км. Серійний автомобіль також може похвалитиспохизуватися набором високоточних радарів міліметрового діапазону і високочутливим обладнанням Perception, що включає камеру з підтримкою функції автопілота рівня L2+.



Електрокар на платформі DriveOne від Huawei

Габарити Seres SF5 Free Expedition Edition складають 4700x1930x1 625 мм, колісна база – 2875 мм. У продаж в Китаї новинка надійде в чорному, коричневому і червоному кузові за ціною від 40 000 доларів. Коли електрокроссовер буде доступний на світовому ринку, поки невідомо.