Сенат вимагає, щоб NASA обрало другу компанію для забезпечення висадки на Місяць

У NASA планують у 2024 році знову провести пілотовану місію до Місяця, щоб висадитися на його поверхні. Та через різні причини цей термін "посувається вправо", тому у 2024 році, ймовірно, висадки ми не побачимо. Однією з таких проблем став вибір компанії, яка цю висадку має забезпечити.

Епопея навколо вибору NASA триває уже доволі довго. Якщо коротко, то NASA оголосило конкурса на створення так званого "місячного лендера" – космічного корабля, який буде забезпечувати висадку людей на Місяці та трансфер "поверхня Місяця – орбітальна станція Gateway". Участь у конкурсі взяли три команди: SpaceX, Dynetics та команда National Team, до якої увійшли Blue Origin, Draper, Lockheed Martin й Northrop Grumman. Першочергово обрати мали дві команди, але через недостатнє фінансування контракт дістався лише SpaceX, яка запропонувала варіант "місячного "Старшипу", який і так незалежно розробляється у Бока-Чика та є дешевшим за пропозиції інших учасників. Звісно, це не сподобалося Dynetics та National Team.

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Приблизно так виглядають запропоновані учасниками конкурсу апарати для висадки на Місяці / Фото Alpha Centauri

"Другому гравцю приготуватися"

Після обрання SpaceX, посипалися скарги від National Team в обличчі Blue Origin. Дійшло до позову до суду. Через це NASA довелося призупинити дію контракту зі SpaceX. Звісно, що це посунуло терміни висадки на поверхню Місяця "вправо". Дійшло навіть до того, що Джефф Безос пропонував NASA 2 мільярди доларів, щоб покрити витрати по програмі.

Та Рахункова палата США відхилила скаргу Blue Origin. Здавалося, що це перемога NASA та SpaceX над National Team. Але тепер до суперечок доєднався Сенат Сполучених Штатів, який вимагає, щоб NASA таки обрало другого учасника для розробки "посадкового лендера". Водночас з цим фінансування програми Human Landing System (HLS) збільшили всього на 100 мільйонів доларів, чого, за словами NASA, не достатньо для фінансування двох учасників. Нагадаємо, що саме недостатнє фінансування стало одним з вирішальних факторів під час вибору переможця.

Цікавим питанням є те, чи не вплинули на рішення Комітету з асигнувань зв'язки Джеффа Безоса у Сенаті США.

Тому, перефразовуючи назву відомого науково-фантастичного фільму, можна сказати, що "другому гравцю" потрібно готуватися. Комітет з асигнувань Сенату США вимагає, щоб NASA протягом 30 днів надало роз'яснення як саме Космічне агентство буде підтримувати двох учасників програми HLS. Тому у SpaceX скоро може з'явитися партнер. Хто саме стане "другим гравцем", Dynetics чи National Team, невідомо.

Також слід зазначити, що вибір другого учасника HLS може також відтермінувати висадку на Місяць. Річ у тім, що загальна сума фінансування програми тепер складає 1,295 мільярда доларів (на 100 мільйонів доларів більше, ніж раніше), але тепер ця сума повинна бути розподілена на дві команди, що може позначитися на термінах.