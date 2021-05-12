Елізабет з Лестера, США, захопилася космосом після того, як у минулому році спостерігала за посадкою на Марс марсохода NASA Perseverance. Тоді дівчинка вирішила побудувати свою власну ракету.

Цікаво Вояджер-1 зафіксував звучання міжзоряного простору

Власна ракета

Вона запустила 2-метрову картонну модель ракети Vulcan Centaur у січні – ракета злетіла майже на 10 метрів. Це зачепило творців Vulcan Centaur, американських фахівців із запуску космічних кораблів United Launch Alliance і Astrobotic, вони зв'язалися з дівчинкою та запропонували їй місце для наклейки на борту місячної капсули часу.



Елізабет відправить на Місяць свою наклейку / Фото The Daily Mail

NASA доручило ULA надати ракету для запуску безпілотного посадкового модуля Peregrine Lunar Lander на поверхню Місяця. Капсула буде доставлена ​​спусковим апаратом разом з науковим та іншим обладнанням. Він повинен приземлитися вкінці 2021 року.

Молода астронавтка NASA

Елізабет мріє стати астронавткою і сподівається, що одного разу сама відвідає Місяць і побачить там свою наклейку. Нещодавно вона завершила п'ятитижневу програму NASA, у рамках якої виконала віртуальну місію на Марс. Тим часом її родину запросилидо Флориди, щоб спостерігати за запуском ракети з наклейкою Елізабет.

Ніхто з нас не міг повірити в це, коли ми дізналися, що у неї буде можливість залишити свій слід на Місяці. Для неї неймовірно бути долученою до цього історичного моменту. Ми щиро віримо, що одного разу вона все ж відправиться у космос,

– розповіла мати Елізабет.

Цікавий факт! Партнер NASA Astrobotic продає місця у капсулі часу людям, які хочуть відправити на Місяць сувеніри, такі як сімейні фотографії та інші речі.