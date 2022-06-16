Головну вечірку Путіна видання Bloomberg уже встигло назвати "токсичною". Крім самого диктатора, триденний ПМЕФ відвідують бізнесмени, високопосадовці та голови організацій. Цього року обійшлися без відомих закордонних компаній – вони покинули ринок окупанта. А замість Сі Цзіньпіна та генсека ООН, які приїжджали у 2019 році — таліби, глави так званих "ДНР" та "ЛНР", президент Казахстану та скандальні пранкери Вован і Лексус. А виступи провідних зарубіжних зірок, на кшталт Duran Duran, Scorpions та Стінга, тепер "імпортозаміщають" місцеві гурти, подекуди маловідомі. Компанія зібралася ще та. 24 канал познайомить вас із цим фестивалем крінжу.

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Гості соромляться своєї участі

Організатор форуму, фонд "Росконгрес", заявив про гостей з більш ніж 127 країн.

Чи так це, дізнатися наразі неможливо, але Bloomberg повідомляє, що серед зареєстрованих начебто є учасники з Франції, Італії, Канади та США.

Однак багато хто не бажає афішувати свою присутність . Серед таких є навіть російські компанії, які, побоюючись санкцій, попросили приховати, що їхні представники приїдуть на форум.

. Серед таких є навіть російські компанії, які, побоюючись санкцій, попросили приховати, що їхні представники приїдуть на форум. Деякі компанії оплачують свою участь у ПМЕФ через посередників, щоб не "світитися", а в особистому кабінеті учасника навіть є опція не вказувати у публічних списках назву компанії та імена спікерів.

Коштує таке" задоволення" немалі 960 тисяч рублів на людину, що також відлякало частину потенційних учасників.

Найкращі друзі Росії

Без жодного сорому прибули представники Телібану, радикального ісламістського руху, визнаного терористичним не лише по всьому світу, а й у Росії. Як у рашистських головах поєднуються збереження статусу терористів для талібів і запрошення їх на офіційному державному рівні на форум – таємниця.

Задля того, щоб радикали почувалися комфортно, довелося змінити частину уніформи співробітниць – подовжити спідниці для жінок.

Вован і Лексус теж тут

Іншими нестандартними гостями начебто серйозного економічного заходу стали пранкери Вован і Лексус. Вони виступатимуть на сесії, присвяченій фейковим новинам, разом із представницею МЗС Марією Захаровою. Коментарі, гадаємо, зайві – кращої кандидатки для розмови про фейкові новини, ніж людина, яка ці "новини" виголошує, не знайти.

Ця парочка відома своїми розіграшами знаменитостей. Наприклад, у травні вони подзвонили американському експрезиденту Джорджу Бушу від імені президента України Володимира Зеленського. Буш розповів їм, що бажає вступу України до НАТО, а також зазначив, що українцям необхідно "знищити якнайбільше російських військ". Запис пранку показували на всеросійському марафоні "Нові горизонти". Нещодавно обидва YouTube-канали телефонних шахраїв видалили.

До речі, прямо на ПМЕФ вони анонсували новий пранк з "прекрасною дамою, яку не можна називати", чия творчість "відома в усьому світі". Хто це, наразі невідомо, але припускають, що це може бути Джоан Роулінг, авторка книг про Гаррі Поттера. Саме у них про головного лиходія кажуть: "Той, кого не можна називати".

Ми також обговорили з нею цю культуру скасування Росії, яка зараз дуже актуальна для західного світу, що вона думає. Тому що її теж скасовували на Заході,

– сказав Лексус.

Запис розмови обіцяли представити вже сьогодні, 16 червня.

Росіяни домагаються навіть до… роботів

Варто сказати, що цей форум максимально наближено висвітлює сучасну Росію: прямо під час роботи російська журналістка видання "Фонтанка", яка відвідала форум, вирішила помацати за груди робота "Дуняшу", яку на стенді "Росконгресу" посадили за барну стійку й запрограмували на імітацію офіціантки. Вона продає каву та морозиво, розповідає випадкові факти й танцює.

Журналістка записала це на відео, яке вже стало вірусним у мережі. Але автори проєкту, які самі акцентували на зовнішності Дуняші та її силіконових грудях, створених окремо від тіла, увагу в такому контексті, здається, не оцінили. Вони швидко заявили, що розроблять нові реакції андроїда на дотик, щоб таким чином попередити недоречні взаємодії, що мають сексуальний підтекст.

Якщо буде гостра потреба, ми таку опцію реалізуємо. Левова частка успіху цього проєкту – правильний вибір характеру та концепції робота, вони потрапили в десятку,

– заявили представники "Промбот".

Варто зазначити, що зовнішність Дуняші була скопійована з зовнішності моделі Діани Габдулліної, чий чоловік Рашид Габдуллін є співавтором ідеї. І якщо останній назвав журналістку "Фонтанки" невихованою, то сама Діана Габдулліна не прокоментувала інцидент жодним чином, лише заявивши, що якщо раніше переживала за презентацію, то тепер переживає за "долю Дуняші".

З Донбасом, але не зовсім

Тим часом не пощастило стенду "Росмолодьожі", який проголошував лозунг "Ми разом із Донбасом". В якийсь момент численні екрани згасли й більше не ввімкнулися. Одразу після цього, як пишуть ЗМІ, журналістів попросили не фільмувати стенд.