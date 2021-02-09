Секретний проєкт Apple: з'явилися деякі деталі
Наприкінці січня компанія Apple натякнула, що працює над розробкою важливого проєкту. Колишній віцепрезидент компанії з розробки апаратних рішень Ден Річчіо якраз розпочав роботу над новим напрямком.
Джерело:9to5mac
Зараз ЗМІ дізнались надав подробиці про цей новий проєкт, яким займається Ден Річчіо.
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Деталі про таємний проєкт
Як дізнались журналісти, мова йде про розробку першої VR-гарнітури. Зараз Річчіо координує роботу команди, яка розробляє майбутні гарнітури доповненої і віртуальної реальності Apple.
Дена Річчіо призначили а нову посаду, коли Apple зіткнулася з перешкодами при розробці цієї гарнітури. Керівництво сподівається, що досвід Річчіо в апаратному забезпеченні допоможе подолати ці перешкоди.
При цьому команди, що працюють над власними дисплеями і технологіями камери, будуть працювати під керівництвом Джонні Сроуджі, який наразі відповідає за процесори і стільникові модеми.
Що відомо про гарнітуру
Щодо самої гарнітури, то інформації про продукт небагато. Відомо лише, що це буде “пристроєм, орієнтованим на віртуальну реальність з деякими можливостями доповненої реальності”.
Згідно зі свіжими даними, гарнітура Apple буде коштувати близько 3000 доларів, при цьому вона буде оснащена найсучаснішим обладнанням.
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