Секретні дані про американську ядерну зброю потрапили в інтернет: чому так сталося та хто винен

У відкритому доступі опинилися дані про запаси ядерної зброї в США та деякі інші. Джерелом витоку виявилися самі американські військові, що знаходилися в Європі.

Дані про американську ядерну зброю військові записували у шкільних додатках для навчання на картках. Поки неясно, навіщо саме солдати використовували незахищені програми.

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Що сталося

Те, що США мають ядерну зброю в Європі, не є таємницею. Але подробиці про їх діяльність суворо охороняються. Картки розкрили багато з цих подробиць. Схоже, солдати використовували їх, щоб запам'ятати дані про ядерне озброєння.

Як зазначив дослідник Фок Постма, військові використовували додатки на кшталт Chegg, Cram і Quizlet для створення карток, в яких записували дані про американські бази в Європі, де може зберігатися ядерна зброя, секретні коди, паролі та інші подробиці про безпеку.

Ймовірно, військові забули включити налаштування приватності, тому всі дані й опинилися у відкритому доступі. Журналісти-розслідувачі дізналися про це, порівнявши військову термінологію з картками з мережі.

Таким чином було розкрито точне розташування багатьох баз. В одному наборі карток детально описувалось точне розташування модемів, які підключаються до сховищ, процедури подачі сигналів на базі, а також розташування камер та місця, на які вони вказували.

Деталі, що стосуються паролів, імен користувачів і того, чи можуть вони включати вразливості, також були детально описані в картках,

– повідомляє Bellingcat.

Bellingcat виявив картки, здійснивши звичайний пошук у Google абревіатур, пов'язаних з ядерними операціями, в поєднанні з назвами баз, які, як відомо, зберігають ядерні бомби.

Картки, як повідомляють, були підписані іменами їх авторів. Ба більше, вони використовували ті ж фотографії, що і в LinkedI. Це дозволило переконатися у зв'язку карток з ядерною зброєю.

Bellingcat зв'язалися з Міноборони, НАТО і Європейським командуванням за кілька тижнів до публікації звіту. За цей час всі картки з інформацією видалили.