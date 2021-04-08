Segway-Ninebot показала гібридний електроводневий мотоцикл Apex H2

Компанія Segway-Ninebot, що належить Xiaomi, представила воднево-електричний мотоцикл. Крім гібридного двигуна у нього вражаючий футуристичний дизайн, а головне – байк концепт, який з'явиться в серійному виробництві.

Segway Apex H2 нагадує фантастичні мотоцикли з фільму "Трон" або недавнього Cyberpank 2077, особливо виділяється неонова підсвітка коліс. Останні, до речі, мають свою особливість: через те, що в конструкції використовуються два односторонніх маятники, створюється враження, ніби колеса зависли у повітрі.

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Особливості Segway Apex H2

Головна фішка мотоцикла – використання водневих паливних елементів, баки для яких розташовуються збоку. Передбачається, що їх можна буде швидко міняти на повні, завдяки чому заправка виявиться максимально швидкою.

Згідно з заявленими характеристикам, потужність байка складає 60 кВт або 80 кінських сил, що дозволяє йому розганятися до 100 км/год менш ніж за 4 секунди, а максимальна швидкість досягає 150 км/год.

Електроводневий мотоцикл Segway Apex H2: дивіться відео

Ціна електроводневого мотоцикла

Виробник оцінив базову версію мотоцикла орієнтовно в 10 700 доларів (≈299 148 гривень). Наразі мотоцикл лише концепт, але Segway-Ninebot обіцяє випустити серійну версію вже у 2023 році.