Про "геніальний" план подолання дефіциту чипів на конференції Paymentsecurity online повідомила виконавча директорка та голова відділу кібербезпеки Сбєра Ольга Маклашина. За її словами це дозволить банку заощадити до 1 мільярд рублів у 2022 році.

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Новий російський дефіцит

Дефіцит чипів виник у росії після виходу з ринку платіжних систем Visa і Mastercard та західних санкцій.

Клієнти масово почали замовляти карти місцевої платіжної системи "Мір", не маючи більше ніякої альтернативи, й швидко вичерпали всі доступні ресурси. Єдиний російський завод "Мікрон", який виготовляв чипи для карток, не може задовольнити весь попит, тому на деякий час раніше зупинялось навіть виробництво карток "Мір".

Для так званої "реімплантації" використовують тільки неактивовані карти. Наприклад ті, що користувачі замовили в додатку або перевипустили після закінчення терміну дії, але не забрали у відділенні банку.

Такі картки накопичуються у відділеннях, а потім інкасатори везуть їх у центри емісії.

Там з чипа видаляються всі дані, після чого їх відвозять до виробника банківських карт, який і вставляє їх у новий пластик.

Чіпів стало мало, коштувати стали дорого, відповідно, наші колеги з центру емісії придумали рішення, близьке до геніального, — реімплантація чипів банківських карт. Тобто ми почали виколупувати чипи з карток і вставляти їх у нові карти,

– каже Ольга Маклашина.

Маклашина при цьому каже, що кількість неактивованих карт сягає 375 тисяч в місяць. Новий чип для картки коштує 5 євро, а реімплантація — 1,3 євро.

Зараз росія намагається терміново знайти заміну європейським чипам. Досить багато їх, наприклад, поставляла голландська NXP Semiconductors. Імовірним постачальником називають Китай, однак ситуація з ним дуже нестабільна, оскільки країна намагається балансувати й никати прямої підтримки агресора, побоюючись західних санкцій.