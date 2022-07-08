Про "геніальний" план подолання дефіциту чипів на конференції Paymentsecurity online повідомила виконавча директорка та голова відділу кібербезпеки Сбєра Ольга Маклашина. За її словами це дозволить банку заощадити до 1 мільярд рублів у 2022 році.
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Новий російський дефіцит
- Дефіцит чипів виник у росії після виходу з ринку платіжних систем Visa і Mastercard та західних санкцій.
- Для так званої "реімплантації" використовують тільки неактивовані карти. Наприклад ті, що користувачі замовили в додатку або перевипустили після закінчення терміну дії, але не забрали у відділенні банку.
- Такі картки накопичуються у відділеннях, а потім інкасатори везуть їх у центри емісії.
- Там з чипа видаляються всі дані, після чого їх відвозять до виробника банківських карт, який і вставляє їх у новий пластик.
Чіпів стало мало, коштувати стали дорого, відповідно, наші колеги з центру емісії придумали рішення, близьке до геніального, — реімплантація чипів банківських карт. Тобто ми почали виколупувати чипи з карток і вставляти їх у нові карти,
– каже Ольга Маклашина.
Маклашина при цьому каже, що кількість неактивованих карт сягає 375 тисяч в місяць. Новий чип для картки коштує 5 євро, а реімплантація — 1,3 євро.
Зараз росія намагається терміново знайти заміну європейським чипам. Досить багато їх, наприклад, поставляла голландська NXP Semiconductors. Імовірним постачальником називають Китай, однак ситуація з ним дуже нестабільна, оскільки країна намагається балансувати й никати прямої підтримки агресора, побоюючись західних санкцій.