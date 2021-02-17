СБУ викрила транснаціональне хакерське угруповання

Ще одна успішна міжнародна спецоперація. СБУ спільно з компетентними органами США та Франції викрили міжнародне хакерське угруповання. Хакери діяли на території України.

З вересня 2020 року ці хакери атакували понад 150 компаній у різних країнах Європи та США. Збитки від діяльності угруповання становлять понад 80 мільярдів доларів.

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Деталі спецоперації

Під час розслідування СБУ встановила, що на території України діяла група осіб, яка використовувала шкідливе програмне забезпечення «Egregor». Саме воно дало змогу виконувати злочинні дії:

шифрування комп’ютерних мереж іноземних компаній;

викрадення персональних даних клієнтів і працівників;

крадіжка інформації про фінансові показники і технологічні розробки;

блокування роботи вебресурсів.

Після цього хакери вимагали гроші, здебільшого у криптовалюті, за дешифрування уражених комп’ютерних мереж та нерозголошення викрадених конфіденційних даних.

Досудове розслідування триває.