СБУ викрила хакерів ФСБ, які здійснили тисячі атак на державні органи України

18:01

Згідно з інформацією, наданою 4 листопада, фахівці з кібербезпеки СБУ встановили особи учасників хакерського угруповання "Armageddon", яке здійснило понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Це офіцери "Кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.