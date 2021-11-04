СБУ викрила хакерів ФСБ, які здійснили тисячі атак на державні органи України
Джерело:СБУ
Згідно з інформацією, наданою 4 листопада, фахівці з кібербезпеки СБУ встановили особи учасників хакерського угруповання "Armageddon", яке здійснило понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України. Це офіцери "Кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.
Зокрема, вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати неспростовні докази їхньої причетності до кібератак. Повідомляється, що ці особи користувалися вірусними програмами виробництва ФСБ, а також засобами анонімізації у мережі Інтернет.
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Деталі справи
Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Особи, причетні до хакерських атак / Фото СБУ
Проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 114 (шпигунство);
- ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);
- ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).
Перехоплена розмова хакерів ФСБ: відео
Починаючи з 2014 року угруповання здійснило понад 5 тисяч кібератак, намагалось інфікувати шкідливим програмним забезпеченням понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:
- контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);
- викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);
- проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;
- блокування інформаційних систем.
Хакери "Armageddon" – хто вониЦе угруповання є проєктом ФСБ Росії, спрямованим на роботу проти України. Координується 18-м Центром ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.