Зокрема, вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати неспростовні докази їхньої причетності до кібератак. Повідомляється, що ці особи користувалися вірусними програмами виробництва ФСБ, а також засобами анонімізації у мережі Інтернет.

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Деталі справи

Наразі 5 учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



Особи, причетні до хакерських атак / Фото СБУ

Проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114 (шпигунство);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин);

ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

Перехоплена розмова хакерів ФСБ: відео

Починаючи з 2014 року угруповання здійснило понад 5 тисяч кібератак, намагалось інфікувати шкідливим програмним забезпеченням понад півтори тисячі урядових комп’ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

контроль над об’єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем.