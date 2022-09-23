Як повідомляють в офіційному телеграм-каналі СБУ, хакери зламували активні облікові записи інтернет-користувачів, отримуючи доступ до персональних даних. Потім їх передавали росіянам.

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Деталі

  • Конфіденційну інформацію продавали через даркнет, а гроші отримували на заборонені в Україні електронні платіжні системи ЮMoney, Qiwi та WebMoney.
  • За попередніми даними, хакери продали орієнтовно 30 мільйонів облікових записів й одержали майже 14 мільйонів гривень "прибутку".
  • Їхніми "оптовими клієнтами" були прокремлівські пропагандисти. Вони використовували одержані дані українських та іноземних громадян для поширення фейкових новин з фронту та створення панічних настроїв. Метою таких маніпуляцій була масштабна дестабілізація в країнах.

СБУ перевіряє вміст комп'ютерів злочинців / Фото СБУ

Зловмисники проникали до чужих акаунтів через шкідливе програмне забезпечення.

Під час обшуків правоохоронці виявили у хакерів докази незаконної діяльності:

  • Жорсткі магнітні диски з персональними даними громадян.
  • Комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та флеш-накопичувачі.


Вилучені під час обшуку речі / Фото СБУ

Організатору повідомлено про підозру.